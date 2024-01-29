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В Екатеринбурге арестовали ещё двух подозреваемых в сексуализированном насилии в 124-й спецшколе
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ещё двух подозреваемых в сексуализированном насилии в спецшколе №124 арестовали в Екатеринбурге. Как сообщил источник «Вечерних ведомостей», арест произошёл несколько дней назад.
Речь идёт о насилии, не связанном с громкой историей изнасилованных детей после товарищеских судов в 2023 году. Это происходило раньше.
На этот раз, по данным собеседника «Вечерних ведомостей», арестовали двух подростков, одному из которых уже исполнилось 18 лет, а второму скоро исполнится, за систематические изнасилования, которые они совершали в 2020 году. По неподтверждённой официально информации, сейчас эти двое находятся в СИЗО.
При этом с детьми, которые сбежали прошлой весной из школы эти случаи не связаны вообще. Из этого напрашивается вывод, что сексуализированное насилие в стенах школе, вероятно, происходит давно и систематически.
Напомним, что на данный момент никто из преподавателей, даже те, о ком заявляли дети, не привлечен к уголовной ответственности, более того, все они находятся на свободе. А заседание суда по делу экс-директора спецшколы Поддубной (на неё возбуждено дело по статье о халатности) уже несколько раз переносилось. Сама Поддубная после добровольного увольнения из спецшколы (и получения 300 процентов от оклада) устроилась в элитную школу, которую финансирует известный крупный бизнесмен Симановский.
Напомним, что сразу несколько детей рассказали о том, что Поддубная попросила встать изнасилованного ребёнка при других детях и спросила: «Почему ты не мог ему откусить?».
Речь идёт о насилии, не связанном с громкой историей изнасилованных детей после товарищеских судов в 2023 году. Это происходило раньше.
На этот раз, по данным собеседника «Вечерних ведомостей», арестовали двух подростков, одному из которых уже исполнилось 18 лет, а второму скоро исполнится, за систематические изнасилования, которые они совершали в 2020 году. По неподтверждённой официально информации, сейчас эти двое находятся в СИЗО.
При этом с детьми, которые сбежали прошлой весной из школы эти случаи не связаны вообще. Из этого напрашивается вывод, что сексуализированное насилие в стенах школе, вероятно, происходит давно и систематически.
Напомним, что на данный момент никто из преподавателей, даже те, о ком заявляли дети, не привлечен к уголовной ответственности, более того, все они находятся на свободе. А заседание суда по делу экс-директора спецшколы Поддубной (на неё возбуждено дело по статье о халатности) уже несколько раз переносилось. Сама Поддубная после добровольного увольнения из спецшколы (и получения 300 процентов от оклада) устроилась в элитную школу, которую финансирует известный крупный бизнесмен Симановский.
Напомним, что сразу несколько детей рассказали о том, что Поддубная попросила встать изнасилованного ребёнка при других детях и спросила: «Почему ты не мог ему откусить?».
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