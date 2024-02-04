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Ради замены лампочек на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге включили уличное освещение

14.51 Среда, 7 февраля 2024
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня в Екатеринбурге автомобилисты, проезжавшие по проспекту Космонавтов, заметили, что с одной стороны улицы в дневное время работает уличное освещение. Переживая о том, что специалисты екатеринбургского «Горсвета» забыли выключить освещение с ночи, заботливые горожане сообщили об этом «Вечерним ведомостям».

Как оказалось, поводом включить свет днём стали ремонтные работы. В диспетчерской службе городской организации, занимающееся содержанием уличного освещения, нашему корреспонденту объяснили, что их сотрудники включили свет, чтобы найти перегоревшие лампочки и заменить их.

«Сегодня там работает ремонтная бригада. Свет включили, чтобы было видно, где лампочки горят, а где не горят»,

– ответила диспетчер.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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