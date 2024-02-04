Ради замены лампочек на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге включили уличное освещение





– ответила диспетчер. «Сегодня там работает ремонтная бригада. Свет включили, чтобы было видно, где лампочки горят, а где не горят»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге автомобилисты, проезжавшие по проспекту Космонавтов, заметили, что с одной стороны улицы в дневное время работает уличное освещение. Переживая о том, что специалисты екатеринбургского «Горсвета» забыли выключить освещение с ночи, заботливые горожане сообщили об этом «Вечерним ведомостям».Как оказалось, поводом включить свет днём стали ремонтные работы. В диспетчерской службе городской организации, занимающееся содержанием уличного освещения, нашему корреспонденту объяснили, что их сотрудники включили свет, чтобы найти перегоревшие лампочки и заменить их.