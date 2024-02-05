В Екатеринбурге до октября закроют движение по улице Гоголя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на семь месяцев закроют движение по улице Гоголя, от Карла Маркса до Малышева, ради капитального ремонта дороги, сообщили в пресс-службе мэрии.Перекрытие будет действовать с 17 февраля по 1 октября 2024 года. Объезжать его предлагают по улицам Белинского, Розы Люксембург и Горького. Кроме этого, в связи с перекрытием, изменится схема движения по улице Карла Маркса, где на время ремонтных работ одностороннее движение будет направлено от улицы Гоголя в сторону Горького.Подчеркивается, что на движении общественного транспорта перекрытие не скажется.