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В Екатеринбурге до октября закроют движение по улице Гоголя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на семь месяцев закроют движение по улице Гоголя, от Карла Маркса до Малышева, ради капитального ремонта дороги, сообщили в пресс-службе мэрии.
Перекрытие будет действовать с 17 февраля по 1 октября 2024 года. Объезжать его предлагают по улицам Белинского, Розы Люксембург и Горького. Кроме этого, в связи с перекрытием, изменится схема движения по улице Карла Маркса, где на время ремонтных работ одностороннее движение будет направлено от улицы Гоголя в сторону Горького.
Подчеркивается, что на движении общественного транспорта перекрытие не скажется.
Перекрытие будет действовать с 17 февраля по 1 октября 2024 года. Объезжать его предлагают по улицам Белинского, Розы Люксембург и Горького. Кроме этого, в связи с перекрытием, изменится схема движения по улице Карла Маркса, где на время ремонтных работ одностороннее движение будет направлено от улицы Гоголя в сторону Горького.
Подчеркивается, что на движении общественного транспорта перекрытие не скажется.
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