Активисты «Белого сердца» призвали екатеринбуржцев сообщать им о наркорекламе





– написали волонтёры проекта. «Названия наркоресурсов долго искать не приходится, наркодилеры наносят их на стены домов в городе. Таким образом вовлекают молодежь в наркоманию и распространение наркотиков. Многие дома в Екатеринбурге разрисованы надписями и трафаретами, рекламирующими наркотики и работу наркокурьером. У этой проблемы есть очевидное решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Активисты проекта «Белое сердце» призвали екатеринбуржцев сообщать им о граффити-рекламе наркотиков или работы наркокурьером, чтобы они передавали информацию в администрацию города и Роскомнадзор.Искать наркоресурсы и блокировать – это одна из обязанностей Роскомнадзора, но, по замечанию общественников, ведомство в основном работает по обращениям граждан и организаций. Собственный поиск у них выходит не очень эффективным.В связи с этим волонтёры просят передавать им через чат «Белое Сердце» в телеграмме информацию о наркорекламе, которую получилось заметить на улицах города. Эти сообщения они будут обрабатывать, чтобы создавать обращения в администрацию города и в Роскомнадзор, чтобы незаконную рекламу закрашивали, а ресурсы, на которые она отсылает, блокировали.Волонтёры подчеркивают, что те, кто будут передавать им адреса наркограффити вместе с их фотографиями, должны будут закрывать ссылки на запрещённые ресурсы или снимать так, чтобы надпись нельзя было прочесть.