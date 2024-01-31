Более 80% жителей Свердловской области считают гибридный график работы перспективным





– отметила Оксана Сидлецкая. «В быстром темпе жизни это становится как никогда важным. Поэтому компании, сделавшие гибридный формат занятости доступным, получат преимущества перед своими коллегами, занявшими более жесткую позицию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По мнению 83% респондентов из Свердловской области, гибридный график работы (частично удалённый) способен оказать положительное влияние на рынок труда. Лишь 10% из опрошенных убеждены, что такой график ни на что не повлияет.О том, что в их компаниях в гибридном формате уже работает больше половины персонала ответили только 15% опрошенных. Чаще всего это были представители компаний из таких сфер, как услуги для бизнеса, СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование, информационные технологии, системная интеграция, интернет. Большинство – 68% от всех опрошенных – заявили, что в организациях либо вовсе нет гибрида, либо таким образом работает не более 10% сотрудников. Меньше всего проникновение гибридного формата в государственных структурах, рассказали аналитики сервиса hh.ru.Также 71% жителей региона уверены, что возможность удаленной работы станет важной частью новых требований к социальному пакету соискателей в ближайшей перспективе. Также 33% считают, что гибридный формат положительно сказывается на эффективности сотрудников.По словам директора сервиса на Урале Оксаны Сидлецкой, такой формат работы даёт необходимую гибкость сотрудникам, которые хотят больше уделять времени себе и лучше выстраивать баланс между работой и личной жизнью.