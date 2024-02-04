В Свердловской области суд обязал детский лагерь заплатить за травму ребёнка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области суд обязал детский оздоровительный лагерь «Буревестник» заплатить за травму, которую получил ребёнок во время отдыха. Речь идёт о девочке, которая облокотилась на москитную сетку и вывалилась из окна первого этажа. После этого случая у неё на лице остались рубцы.Врачи обещали девочке, что со временем шрамы будут менее заметными, но она всё равно очень сильно расстроилась из-за того, что её внешность оказалась испорчена. Именно это и стало поводом обратиться в Чкаловский районный суд, где мама ребёнка указала, что её дочь испытала сильные переживания от травмы, прошла через довольно болезненные процедуры при лечении и до сих пор испытывает дискомфорт.В лагере провели проверку и установили, что в момент, когда ребёнок выпал из окна, рядом не было ни воспитателя, ни вожатых. Кроме этого, выяснилось, что заместитель директора по административно-хозяйственной части не обеспечила контроль за надлежащим состоянием запирающих устройств на окнах. После этого весь персонал лагеря привлекли к дисциплинарной ответственности, рассказали в пресс-службе «Свердловского областного суда».В итоге Чкаловский районный суд, куда обратилась мама девочки, удовлетворил требования истца частично. Он взыскал с лагеря в пользу мамы материальный ущерб – 28 160 рублей, неустойку – 106 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и почтовые расходы – 323 рубля, а также моральный ущерб в пользу девочки – 40 тысяч рублей. Взыскивать расходы на оплату услуг адвоката – 50 тысяч рублей – суд не стал. Поэтому причине женщина подавала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, где её требование удовлетворили, добавив новую строку в части взыскания.В общей сумме с лагеря взыскали более 148 тысяч рублей за травму ребёнка.