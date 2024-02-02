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В Екатеринбурге утвердили новый регламент организации отдыха в детских лагерях
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в связи с переходом детских лагерей на круглогодичную работу утвердили новый регламент организации отдыха для несовершеннолетних, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Познакомиться с новым регламентом можно на сайте города в разделе «Детская оздоровительная кампания». Там также указаны телефоны горячей линии по вопросам организации отдыха и оздоровления юных горожан.
Отмечается, что в 2024 году в уральской столице будут работать 164 городских лагеря, в том числе 155 в школах, 4 в учреждениях дополнительного образования и 5 в детских садах. Рассчитывается, что их будут посещать 32 тысячи юных екатеринбуржцев.
Ещё 17 загородных лагерей рассчитаны на 28 707 детей. В большинстве из них будут традиционно организованы летние смены. В лагерях «Юность» и «Уральские самоцветы» запланированы дополнительные весенние, осенние и зимние смены. В лагере «Космос» состоится дополнительно осенняя смена.
Познакомиться с новым регламентом можно на сайте города в разделе «Детская оздоровительная кампания». Там также указаны телефоны горячей линии по вопросам организации отдыха и оздоровления юных горожан.
Отмечается, что в 2024 году в уральской столице будут работать 164 городских лагеря, в том числе 155 в школах, 4 в учреждениях дополнительного образования и 5 в детских садах. Рассчитывается, что их будут посещать 32 тысячи юных екатеринбуржцев.
Ещё 17 загородных лагерей рассчитаны на 28 707 детей. В большинстве из них будут традиционно организованы летние смены. В лагерях «Юность» и «Уральские самоцветы» запланированы дополнительные весенние, осенние и зимние смены. В лагере «Космос» состоится дополнительно осенняя смена.
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