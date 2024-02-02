Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге утвердили новый регламент организации отдыха в детских лагерях

12.27 Вторник, 6 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в связи с переходом детских лагерей на круглогодичную работу утвердили новый регламент организации отдыха для несовершеннолетних, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.

Познакомиться с новым регламентом можно на сайте города в разделе «Детская оздоровительная кампания». Там также указаны телефоны горячей линии по вопросам организации отдыха и оздоровления юных горожан.

Отмечается, что в 2024 году в уральской столице будут работать 164 городских лагеря, в том числе 155 в школах, 4 в учреждениях дополнительного образования и 5 в детских садах. Рассчитывается, что их будут посещать 32 тысячи юных екатеринбуржцев.

Ещё 17 загородных лагерей рассчитаны на 28 707 детей. В большинстве из них будут традиционно организованы летние смены. В лагерях «Юность» и «Уральские самоцветы» запланированы дополнительные весенние, осенние и зимние смены. В лагере «Космос» состоится дополнительно осенняя смена.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге на Вторчермете хотят возвести жилмассив с детсадом
02 февраля 2024
До конца года в Екатеринбурге ограничат движение по улице Авангардной
02 февраля 2024
В Екатеринбурге хотят построить новый жилой квартал в районе Сибирского тракта
30 января 2024
В Екатеринбурге начинают формировать содержимое «молодёжной» Капсулы времени
30 января 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:01 Из-за лекции Екатерины Мизулиной у здания УрФУ выросла очередь
13:36 В Первоуральске уволили директора местного «Водоканала»
13:07 В Свердловской области суд обязал детский лагерь заплатить за травму ребёнка
12:27 В Екатеринбурге утвердили новый регламент организации отдыха в детских лагерях
11:54 Пролежавшего несколько часов дома с инсультом екатеринбуржца спасли
11:48 Рассказываем о ТОП-5 лучших курсов ораторского искусства в Екатеринбурге
11:26 Под Сухим Логом с грузовиком столкнулся «ВАЗ»
11:12 В Екатеринбурге буду судить маму, у которой в ванной утонула четырёхлетняя дочка
10:37 В Екатеринбурге неизвестные бросались стеклянными банками с балкона
09:33 Жительнице свердловского посёлка Свободный, спрятавшей новорождённого сына в сугробе, предъявили обвинение
21:07 В четверть миллиона рублей обойдётся режевской стоматологии сломанная челюсть пациентки
20:30 Солидный юбилей отметила Свердловская прокуратура
20:08 Денис Драгунский летит в Екатеринбург
19:25 Более полумиллиона рублей украл у екатеринбуржцев «серийный домушник»
19:01 В Кольцово задержали вылет двух «якутских» самолётов
18:28 По итогам 2023 года Свердловская область стала лидером антирейтинга «грязнуль»
18:05 Екатеринбургская мэрия намерена раздать 30 грантов на реализацию молодёжных проектов
17:37 В Екатеринбурге на два дня ограничат движение по улице Белякова
17:10 Двум семьям врачей выдали служебное жильё в Новоуральске
16:33 ВООПИиК попросило свердловское ведомство по охране памятников сберечь дом Топоркова
16:03 Жители Сысерти подали в суд на департамент лесного хозяйства УрФО
15:14 Стали известны подробности смертельной аварии с автобусом под Екатеринбургом
14:49 В Серове из-за ненадлежащего обслуживания с рельсов сошёл локомотив
14:12 В екатеринбургскую школу №1 с лекцией наведалась Екатерина Мизулина
13:40 В Нижнем Тагиле при странных обстоятельствах погиб 15-летний сын местного бизнесмена
13:09 Екатеринбургским коммунальщикам поручили быстрее убирать снег
Все новости Свердловской области
13:38 Минздрав разрешил продавать без рецепта некоторые средства экстренной контрацепции
12:04 Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина*
19:04 В Сенегале произошли столкновения полиции с демонстрантами на акции против переноса выборов
16:58 В Италии протестующие фермеры колонной выдвинулись в сторону Рима
15:51 Токаев отправил правительство Казахстана в отставку
15:17 МВД обязало участковых проводить профилактическую работу с «дискредитаторами» армии
15:13 ВТБ Лизинг предлагает автомобили с субсидией по программе льготного лизинга Минпромторга России
13:17 Прокуратура: в Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за треснувшего лобового стекла
12:13 В Красноярском крае директор предприятия, по вине которого погибли 20 человек, получил 4 года колонии
10:48 МЧС: обломки потерпевшего крушение вертолета Ми-8 обнаружены в Онежском озере
19:02 В 2023 году в России было выдано рекордное число ипотек
18:36 В России впервые пройдёт олимпиада по промышленному программированию для школьников
17:56 Гастроэнтеролог рассказал о пользе бананов для сердца
17:32 ФАС возбудила 28 дел о завышении цен на топливном рынке
17:22 В Кении в результате пожара на АЗС пострадали более 200 человек, 2 погибли
16:52 Депутат Госдумы заявил, что в России появятся шпионы-патриоты
15:41 В Финляндии к масштабным забастовкам присоединился общественный транспорт
14:59 В ГД внесли законопроект, который повышает призывной возраст до 50 лет для получивших гражданство РФ
14:24 В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена адвокаты увидели серьезные нестыковки
21:58 Средний размер возможной ипотеки в России составляет 4,3 миллиона рублей
21:48 В Челябинске подняли оклады и премии мэру, чиновникам и бюджетникам
16:32 Четыре российских города попали в криминальный рейтинг мира
13:31 Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам заключения за коррупцию
11:38 Денежные переводы из России в некоторые страны ближнего зарубежья сократились на 12%
18:44 Фермеры во Франции намерены протестовать еще как минимум пять дней
18:15 В Москве произошел пожар в здании столичного комитета КПРФ
Все новости России и мира
14:21 В «Горьковке» пермякам расскажут о путешествии по Ликийской тропе
14:01 Из-за лекции Екатерины Мизулиной у здания УрФУ выросла очередь
13:36 В Первоуральске уволили директора местного «Водоканала»
13:07 В Свердловской области суд обязал детский лагерь заплатить за травму ребёнка
12:27 В Екатеринбурге утвердили новый регламент организации отдыха в детских лагерях
11:54 Пролежавшего несколько часов дома с инсультом екатеринбуржца спасли
11:48 Рассказываем о ТОП-5 лучших курсов ораторского искусства в Екатеринбурге
11:26 Под Сухим Логом с грузовиком столкнулся «ВАЗ»
11:12 В Екатеринбурге буду судить маму, у которой в ванной утонула четырёхлетняя дочка
10:37 В Екатеринбурге неизвестные бросались стеклянными банками с балкона
10:32 Офисные помещения в пермском бизнес-центре «Синица» арестованы за долги владельца
09:33 Жительнице свердловского посёлка Свободный, спрятавшей новорождённого сына в сугробе, предъявили обвинение
21:07 В четверть миллиона рублей обойдётся режевской стоматологии сломанная челюсть пациентки
20:30 Солидный юбилей отметила Свердловская прокуратура
20:08 Денис Драгунский летит в Екатеринбург
19:25 Более полумиллиона рублей украл у екатеринбуржцев «серийный домушник»
19:01 В Кольцово задержали вылет двух «якутских» самолётов
18:28 По итогам 2023 года Свердловская область стала лидером антирейтинга «грязнуль»
18:05 Екатеринбургская мэрия намерена раздать 30 грантов на реализацию молодёжных проектов
17:37 В Екатеринбурге на два дня ограничат движение по улице Белякова
17:10 Двум семьям врачей выдали служебное жильё в Новоуральске
16:33 ВООПИиК попросило свердловское ведомство по охране памятников сберечь дом Топоркова
16:03 Жители Сысерти подали в суд на департамент лесного хозяйства УрФО
15:14 Стали известны подробности смертельной аварии с автобусом под Екатеринбургом
15:01 Ученые ПНИПУ разработали энергосберегающую систему для горнодобывающих предприятий
14:59 В Пермском крае при долевом строительстве более 70% участников привлекают кредитные средства
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK