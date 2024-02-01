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Пролежавшего несколько часов дома с инсультом екатеринбуржца спасли
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Екатеринбурге спасли мужчину, у которого случился инсульт, когда он был дома один. Медикам пришлось дождаться помощи спасателей, чтобы попасть в квартиру.
Вызывал ли мужчина «скорую» сам, или ему кто-то помог, не уточняется. В пресс-службе свердловского Минздрава сообщили, что мужчина несколько часов лежал на полу с инсультом, пока к нему не пришла помощь. Потом его доставили в неврологическое отделение Центральной городской больницы №20, где спасли.
Вызывал ли мужчина «скорую» сам, или ему кто-то помог, не уточняется. В пресс-службе свердловского Минздрава сообщили, что мужчина несколько часов лежал на полу с инсультом, пока к нему не пришла помощь. Потом его доставили в неврологическое отделение Центральной городской больницы №20, где спасли.
«Благодаря слаженной работе специалистов состояние мужчины удалость стабилизировать, в тот же день его перевели в палату интенсивной терапии отделения неврологии. Теперь он проходит реабилитацию»,
– рассказали врачи.
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