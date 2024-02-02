Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге неизвестные бросались стеклянными банками с балкона
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Широкой речке с балкона многоэтажного дома на бульваре Кожемяко, 16 неизвестные бросались стеклянными банками, предположительно, с соленьями, в прохожих и стоящие внизу автомобили. Также, со слов соседей, однажды хулиганы скинули гирю.
Как рассказала E1.RU одна из жительниц этого дома, соседи несколько раз обращались в полицию по этому поводу, но им, как утверждается, никак не помогли. Люди предполагают, что кидаться банками могут дети, живущие на верхних этажах, и рассчитывают на то, что сотрудники полиции сделают поквартирный обход, чтобы выявить малолетних хулиганов.
В полиции изданию сообщили, что они уже в курсе этой истории и что ребят уже ищут.
Как рассказала E1.RU одна из жительниц этого дома, соседи несколько раз обращались в полицию по этому поводу, но им, как утверждается, никак не помогли. Люди предполагают, что кидаться банками могут дети, живущие на верхних этажах, и рассчитывают на то, что сотрудники полиции сделают поквартирный обход, чтобы выявить малолетних хулиганов.
В полиции изданию сообщили, что они уже в курсе этой истории и что ребят уже ищут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге жильцы дома на Латвийской больше месяца страдали от запаха фекалий после потопа
05 февраля 2024
05 февраля 2024
СК начал проверку из-за рухнувшей на екатеринбуржца плитки
30 января 2024
30 января 2024
В Екатеринбурге на Уралмаше пропал 15-летний подросток
01 февраля 2024
01 февраля 2024