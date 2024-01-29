Солидный юбилей отметила Свердловская прокуратура

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 5 февраля 2024 года, 90 лет со дня основания отмечает прокуратура Свердловской области. В связи с этим в здании правоохранительного органа прошло торжественное собрание с участием VIP-чиновников.В зале собраний в здании №21 по улице Московской сегодня можно было губернатора области, мэра Екатеринбурга, президентского полпреда в Уральском федеральном округе и много других высокопоставленных лиц из числа «местных». Вёл мероприятие прокурор Свердловской области, государственный советник юстиции 2 класса Борис Крылов. Помимо дежурных поздравительных речей состоялось награждение почётными грамотами от администрации области, заксобрания, мэрии и городских депутатов ветеранов организации и отличившихся её работников.Отчёт существования Свердловской областной прокуратуры ведётся с 5 февраля 1934 года. В тот день наркомом юстиции РСФСР был издан приказ об образовании прокуратуры Свердловской области. Связано это решение было с тем, что в тот год Уральская область разделилась на три отдельные — Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области. «Сегодня прокуратура Свердловской области — это 67 межрайонных, районных, городских и специализированных прокуратур, центральный аппарат», — напоминает пресс-служба организации.