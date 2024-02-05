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По итогам 2023 года Свердловская область стала лидером антирейтинга «грязнуль»

18.28 Понедельник, 5 февраля 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась регионом с самым большим загрязнением рек и водоёмов. «Антирейтинг» составлялся среди российских регионов аудиторско-консалтинговой сетью «Финэкспертиза» по прошлогодним данным Росгидростата, — уточняет ТАСС.

В основу составления антирейтинга легли сообщения о происшествиях, приводивших к загрязнению рек, озёр, прудов и прочих водоёмов. Всего по российским рекам произошло за прошлый год 2,76 тысяч таких экологических случаев. Но чаще всего «отличались» Свердловская, Смоленская и Мурманская области. Они и возглавили антирейтинг после окончательных подсчётов. Причём, если на Мурманскую область пришлось чуть больше 7 процентов от всех происшествий, а на Смоленскую — чуть больше 8, то Свердловская область лидирует даже среди лидеров с большим отрывом. Она умудрилась охватить более 29 процентов от всех происшествий по России.

Исследователи отмечают резкий рост загрязнения водоёмов — подобных случаев стало на 62 процента больше, чем в 2022 году. Соответственно, и Свердловская область загрязнет водные ресурсы активней прежнего. К слову, антирейтинг она возглавляет уже который год подряд: c этой сомнительной «победой» руководителей области можно было поздравлять и в 2021, и в 2022, и в 2023 годах.

Самыми частыми «грязнулями», и обеспечивающими лидерство регионов антирейтинге, становятся, предсказуемо, крупные промышленные предприятия. Правда, как отмечает глава «Финэкспертизы» Елена Трубникова, «наблюдаемый в последние годы рост выявленных загрязнений рек и озер обусловлен не только техногенным фактором, но и улучшением качества анализа и контроля со стороны надзорных органов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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