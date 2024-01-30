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Екатеринбургская мэрия намерена раздать 30 грантов на реализацию молодёжных проектов

18.05 Понедельник, 5 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс социально-значимых проектов «Банк молодежных инициатив» для горожан в возрасте от 14 до 35 лет. Всего разыгрывается 30 грантов до 100 тысяч рублей, которые авторы смогут получить на реализацию своих идей.

Молодым людям предлагают разработать проекты по одному из заявленных направлений. В их числе:
– развитие добровольческого движения в молодежной среде;
– профориентация и вовлечение подростков и молодежи в трудовую деятельность;
– противодействие деструктивному поведению молодежи;
– повышение мотивации молодежи к предпринимательству;
– поддержка молодых семей, укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей;
– вовлечение молодых граждан в социально-культурную, спортивную жизнь города Екатеринбурга;
– поддержка талантливой молодежи;
– создание молодежных креативных пространств;
– укрепление ценностей здорового образа жизни в молодежной среде;
– гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
– развитие экологического мышления и создание комфортной городской среды.

Желающим для участия в конкурсе необходимо заполнить форму и прикрепить документы, раскрывающие содержание проекта. Отправить заявку можно до 25 февраля.

Обратиться с интересующими по конкурсу вопросам можно в молодёжный коворкинг-центр «ДляКаждого» МБУ «Форпост», специалисты которого обещают оперативно ответить на любые возникающие вопросы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:37 В Екатеринбурге на два дня ограничат движение по улице Белякова
17:10 Двум семьям врачей выдали служебное жильё в Новоуральске
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12:11 В Екатеринбурге объявили запись на бесплатную стерилизацию домашних животных
11:38 Свердловская область возглавила рейтинг самых грязных рек России
11:05 Трёх детей из горящего дома спасли пожарные в Реже
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