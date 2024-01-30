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Екатеринбургская мэрия намерена раздать 30 грантов на реализацию молодёжных проектов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс социально-значимых проектов «Банк молодежных инициатив» для горожан в возрасте от 14 до 35 лет. Всего разыгрывается 30 грантов до 100 тысяч рублей, которые авторы смогут получить на реализацию своих идей.
Молодым людям предлагают разработать проекты по одному из заявленных направлений. В их числе:
– развитие добровольческого движения в молодежной среде;
– профориентация и вовлечение подростков и молодежи в трудовую деятельность;
– противодействие деструктивному поведению молодежи;
– повышение мотивации молодежи к предпринимательству;
– поддержка молодых семей, укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей;
– вовлечение молодых граждан в социально-культурную, спортивную жизнь города Екатеринбурга;
– поддержка талантливой молодежи;
– создание молодежных креативных пространств;
– укрепление ценностей здорового образа жизни в молодежной среде;
– гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
– развитие экологического мышления и создание комфортной городской среды.
Желающим для участия в конкурсе необходимо заполнить форму и прикрепить документы, раскрывающие содержание проекта. Отправить заявку можно до 25 февраля.
Обратиться с интересующими по конкурсу вопросам можно в молодёжный коворкинг-центр «ДляКаждого» МБУ «Форпост», специалисты которого обещают оперативно ответить на любые возникающие вопросы.
Молодым людям предлагают разработать проекты по одному из заявленных направлений. В их числе:
– развитие добровольческого движения в молодежной среде;
– профориентация и вовлечение подростков и молодежи в трудовую деятельность;
– противодействие деструктивному поведению молодежи;
– повышение мотивации молодежи к предпринимательству;
– поддержка молодых семей, укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей;
– вовлечение молодых граждан в социально-культурную, спортивную жизнь города Екатеринбурга;
– поддержка талантливой молодежи;
– создание молодежных креативных пространств;
– укрепление ценностей здорового образа жизни в молодежной среде;
– гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
– развитие экологического мышления и создание комфортной городской среды.
Желающим для участия в конкурсе необходимо заполнить форму и прикрепить документы, раскрывающие содержание проекта. Отправить заявку можно до 25 февраля.
Обратиться с интересующими по конкурсу вопросам можно в молодёжный коворкинг-центр «ДляКаждого» МБУ «Форпост», специалисты которого обещают оперативно ответить на любые возникающие вопросы.
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