Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на два дня ограничат движение по улице Белякова
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на два дня ограничат движение на улице Белякова от дома № 13 до дома № 15 ради строительства газопровода.
Ограничения будут действовать в выходные дни на следующей неделе, с 17 по 18 февраля. Строительств газовых сетей будет вестись «Екатеринбурггазом» в рамках программы догазификации.
Ограничения будут действовать в выходные дни на следующей неделе, с 17 по 18 февраля. Строительств газовых сетей будет вестись «Екатеринбурггазом» в рамках программы догазификации.
«Перекрытие не повлияет на маршруты движения общественного транспорта»,
– пообещали в пресс-службе мэрии.
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