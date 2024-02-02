В Екатеринбурге на два дня ограничат движение по улице Белякова





– пообещали в пресс-службе мэрии. «Перекрытие не повлияет на маршруты движения общественного транспорта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на два дня ограничат движение на улице Белякова от дома № 13 до дома № 15 ради строительства газопровода.Ограничения будут действовать в выходные дни на следующей неделе, с 17 по 18 февраля. Строительств газовых сетей будет вестись «Екатеринбурггазом» в рамках программы догазификации.