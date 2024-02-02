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Екатеринбургским коммунальщикам поручили быстрее убирать снег

13.09 Понедельник, 5 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга заявили, что коммунальщикам поручили быстрее убирать город от снега в связи с связи с надвигающимся циклоном и прогнозируемыми снегопадами.

Поручение ускорить темпы уборки города коммунальщикам сегодня, 5 февраля, дала председатель комитета благоустройства администрации уральской столицы Тамара Благодаткова в ходе рабочего совещания с городскими службами. По её мнению, основной упор нужно сделать на расчистку пешеходных переходов, удаление наката на улично-дорожной сети, остановочных комплексах, территориях возле учреждений социальной сферы.

«Также коммунальщикам дано поручение в кратчайшие сроки вывести сформированные снежные валы возле остановочных комплексов. Продолжить совместную с ГИБДД работу по эвакуации машин, припаркованных в неразрешенных местах, и обеспечению возможности расчистки парковочных мест»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» в мэрии.


Сегодня на улицы города должны будут выйти 372 рабочих и 221 единица спецтехники.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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