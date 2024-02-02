



– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УрГАУ. «Эти средства пойдут не только на закупку лекарств и медицинских расходных материалов, но и на покупку необходимого для операций оборудования»,

Фото: пресс-служба УрГАУ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге объявили запись на бесплатную стерилизацию домашних животных для малообеспеченных семей, зооволонтёров, участников боевых действий и их родных. Заявки начнут принимать уже завтра, 6 февраля.Инициаторами данного проекта выступили сотрудники Центра реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета, более десяти лет занимающиеся лечением и поисков дома для животных. На реализацию проекта планируют потрать более 7 миллионов рублей, половину из которых выделил Фонд президентских грантов.Ожидается, что с февраля 2024 года по июль 2025 года специалисты проведут более тысячи операций по кастрации и стерилизации. Также они собираются проводить вебинары, на которых будут разрушать мифы о содержании и здоровье питомцев. Ветеринары уверены, что рост брошенных на улице животных связан с низкой осведомленностью населения о стерилизации.Первый операционный день назначен на 22 февраля. Записаться на операцию можно с 6 февраля по телефону ЦРЖ: +7 912 66 700 70 – с 12.00 до 20.00 часов (только по звонку).Центр реабилитации животных был создан в 2012 году на базе факультета ветеринарной медицины и экспертизы Уральского государственного аграрного университета. Главная цель центра — лечение, социализация и поиск семей для бездомных животных. Ранее ЦРЖ уже проводил такие акции. В 2018 году ветеринары стерилизовали порядка 100 животных, в 2022-2022 годах в рамках Президентского гранта – 309 животных.