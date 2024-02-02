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Синоптики предупредили о снегопадах и мокром снеге в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупредили о сильных снегопадах и мокром снеге в Свердловской области в начале недели. Также они прогнозируют потепление до +3°C.
Сегодня, 5 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на крайнем юге временами мокрый. Днём -5…0°C, в низинах -12…-7°C, на севере -19…-14°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -13…-11°C, днём -3…-1°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 6 февраля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днём на юге мокрый. Ночью -9…-4°C, при прояснении -19…-14°C, на крайнем севере до -24°C. Днём -2…+3°C, в горах -10…-5°C, на крайнем севере до -15°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег, днём мокрый. Ночью -6…-4°C, днём около 0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 7 февраля, в области облачно с прояснениями, на юге снег, мокрый снег, на севере снег, местами сильный. Ночью -5…0°C, при прояснении -15…-10°C, на крайнем севере до -20°C. Днём -3…+2°C, в горах до -8°C. Ветер 6-11 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, снег, мокрый снег. Ночью -3…-1°C, днём около 0°C. Ветер 6-11 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 5 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на крайнем юге временами мокрый. Днём -5…0°C, в низинах -12…-7°C, на севере -19…-14°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -13…-11°C, днём -3…-1°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 6 февраля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днём на юге мокрый. Ночью -9…-4°C, при прояснении -19…-14°C, на крайнем севере до -24°C. Днём -2…+3°C, в горах -10…-5°C, на крайнем севере до -15°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег, днём мокрый. Ночью -6…-4°C, днём около 0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 7 февраля, в области облачно с прояснениями, на юге снег, мокрый снег, на севере снег, местами сильный. Ночью -5…0°C, при прояснении -15…-10°C, на крайнем севере до -20°C. Днём -3…+2°C, в горах до -8°C. Ветер 6-11 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, снег, мокрый снег. Ночью -3…-1°C, днём около 0°C. Ветер 6-11 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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