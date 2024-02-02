Возрастное ограничение 18+
На встречу с Мизулиной ищут студентов УрФУ, которые «максимально лояльны» и «не с журналистики»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На встречу с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной ищут студентов УрФУ, которые «максимально лояльны» и «не с журналистики». Об этом сообщает тг-канал «Свет Екатеринбург».
«Только просьба в своих рассылках писать уважительно и с полным ФИО Мизулиной. Нельзя говорить, что квота, просто зовите ребят», — написано в сообщение из чата.
Заместитель проректора по информационной политике и по продвижению УрФУ Дмитрий Бенеманский заявил изданию URA.RU, что официальной задачи не стояла, а желающих, по его данным, в два раза больше, чем квота.
Встреча Мизулиной в школе №1 на ВИЗе пройдет 5 февраля, а 6 февраля она проведет встречу со студентами в ГУКе УрФУ на Мира.
«Только просьба в своих рассылках писать уважительно и с полным ФИО Мизулиной. Нельзя говорить, что квота, просто зовите ребят», — написано в сообщение из чата.
Заместитель проректора по информационной политике и по продвижению УрФУ Дмитрий Бенеманский заявил изданию URA.RU, что официальной задачи не стояла, а желающих, по его данным, в два раза больше, чем квота.
Встреча Мизулиной в школе №1 на ВИЗе пройдет 5 февраля, а 6 февраля она проведет встречу со студентами в ГУКе УрФУ на Мира.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В суде раскрыли подробности смерти аспиранта УрФУ из Габона
02 февраля 2024
02 февраля 2024
Полиция пришла на закрытую эротическую вечеринку в Екатеринбурге
04 февраля 2024
04 февраля 2024
Вечер памяти дятловцев пройдёт в Доме Качки
29 января 2024
29 января 2024