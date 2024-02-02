В Свердловской области за два дня 114 водителей были отстранены от вождения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области ГАИ проводит проверки автомобилистов на трезвость. За два дня из дорожного процесса исключены 114 водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.Также ГИБДД сообщает, что:- 30 находились в состоянии опьянения- 21 отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования- 9 управляли в пьяном виде повторно- 39 были без прав- 15 ранее лишены права на вождение.ГАИ призывает очевидцев пьяного вождения сообщать об этом по телефону 02 или 102. Проверки водителей на трезвость продолжаются.