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В Свердловской области за два дня 114 водителей были отстранены от вождения
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области ГАИ проводит проверки автомобилистов на трезвость. За два дня из дорожного процесса исключены 114 водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Также ГИБДД сообщает, что:
- 30 находились в состоянии опьянения
- 21 отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования
- 9 управляли в пьяном виде повторно
- 39 были без прав
- 15 ранее лишены права на вождение.
ГАИ призывает очевидцев пьяного вождения сообщать об этом по телефону 02 или 102. Проверки водителей на трезвость продолжаются.
Также ГИБДД сообщает, что:
- 30 находились в состоянии опьянения
- 21 отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования
- 9 управляли в пьяном виде повторно
- 39 были без прав
- 15 ранее лишены права на вождение.
ГАИ призывает очевидцев пьяного вождения сообщать об этом по телефону 02 или 102. Проверки водителей на трезвость продолжаются.
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