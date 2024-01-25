Свердловская область вошла в топ-15 санаторного и оздоровительного туризма по итогам 2023

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловская область заняла 13 место в топе санаторного и оздоровительного туризма по итогам 2023. В Уральском федеральном округе область занимает третье место. Об этом сообщил портал бронирования Санатории-России.рф.В санаториях Свердловской области отдохнули 130 тысяч человек за 2023 год, что на 19% больше, чем за 2022 год. По всей стране отдохнуло почти 7 миллионов человек за прошлый год, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году.Выше, по числу отдохнувших, только Краснодарский край (1 млн 282 тыс.), Ставропольский край (826 тыс.), Крым (503 тыс.), Московская область (353 тыс.), Башкортостан (243 тыс.), Алтайский край (204 тыс.), Татарстан (189 тыс.), Челябинская область (177 тыс.), Тюменская область (160 тыс.), Пермский край (151 тыс.), Новосибирская и Кемеровская области (по 150 тыс.).Путевки со средней стоимостью от 2000 до 2500 рублей в сутки вызвали наибольший интерес. На втором месте оказались путевки в диапазоне от 3000 до 3500 рублей. Замыкают тройку путевки стоимостью до 4000 рублей.Большинство спроса пришлось на лечение опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии.