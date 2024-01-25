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Свердловская область вошла в топ-15 санаторного и оздоровительного туризма по итогам 2023

18.14 Суббота, 3 февраля 2024
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Свердловская область заняла 13 место в топе санаторного и оздоровительного туризма по итогам 2023. В Уральском федеральном округе область занимает третье место. Об этом сообщил портал бронирования Санатории-России.рф.

В санаториях Свердловской области отдохнули 130 тысяч человек за 2023 год, что на 19% больше, чем за 2022 год. По всей стране отдохнуло почти 7 миллионов человек за прошлый год, что на 6,5% больше, чем в предыдущем году.

Выше, по числу отдохнувших, только Краснодарский край (1 млн 282 тыс.), Ставропольский край (826 тыс.), Крым (503 тыс.), Московская область (353 тыс.), Башкортостан (243 тыс.), Алтайский край (204 тыс.), Татарстан (189 тыс.), Челябинская область (177 тыс.), Тюменская область (160 тыс.), Пермский край (151 тыс.), Новосибирская и Кемеровская области (по 150 тыс.).

Путевки со средней стоимостью от 2000 до 2500 рублей в сутки вызвали наибольший интерес. На втором месте оказались путевки в диапазоне от 3000 до 3500 рублей. Замыкают тройку путевки стоимостью до 4000 рублей.

Большинство спроса пришлось на лечение опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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18:14 Свердловская область вошла в топ-15 санаторного и оздоровительного туризма по итогам 2023
17:30 На Серовском тракте произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей в Свердловской области
16:28 В Артемовском районе лесорубы разбудили медведя
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11:50 За три года заключено более 140 тысяч договоров на догазификацию в Уральском федеральном округе
10:40 В Екатеринбурге на новой ветке в Солнечном не смог проехать трамвай-снегочист
21:18 Начальник ГИБДД Каменска-Уральского лишился поста
20:34 После жалоб на плесень пенсионер из Верхней Пышмы получит крупную компенсацию
20:01 Две девочки стали жертвами сексуального насилия в поезде Сургут – Екатеринбург
19:19 Мэрия Екатеринбурга отреагировала на сообщения о нападении собак в ЖК «Весна»
18:43 Автоинспекторы устранили с улиц Алапаевска опасного водителя
18:26 В свердловском посёлке Лёвиха женщина убила собутыльника
17:33 Синоптики предупреждают о метелях и снегопадах в Свердловской области
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16:47 В суде раскрыли подробности смерти аспиранта УрФУ из Габона
16:15 В ГИБДД сообщили о недостатках содержания дорог в Екатеринбурге
15:36 Екатеринбургский вице-мэр Галямов посетил метро в час пик после жалоб на очереди
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