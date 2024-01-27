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Жители поселка под Екатеринбургом жалуются на отключение света
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Жители поселка Большой Исток под Екатеринбургом жалуются на постоянные отключения электроэнергии. Они сообщили, что даже зимой остаются без тепла и света 1–2 раза в неделю. Последний случай отключения произошел 2 февраля. Об этом сообщает Е1.
Пресс-служба «Россети-Урал» рассказала Е1, что проблемы с электричеством происходят, так как сетевая структура находится в зоне ответственности компании «Модуль», которая сейчас находится в стадии банкротства и не работает.
Также «Россети-Урал» пояснили, что в последнее время отключения происходят не из-за аварий, а для техприсоединения новых клиентов в Большом Истоке.
Пресс-служба «Россети-Урал» рассказала Е1, что проблемы с электричеством происходят, так как сетевая структура находится в зоне ответственности компании «Модуль», которая сейчас находится в стадии банкротства и не работает.
Также «Россети-Урал» пояснили, что в последнее время отключения происходят не из-за аварий, а для техприсоединения новых клиентов в Большом Истоке.
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