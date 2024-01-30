Возрастное ограничение 18+

Планируется вынести на голосование 168 объектов по благоустройству в Свердловской области

13.43 Суббота, 3 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Определены 168 объектов в Свердловской области, которые в этом году смогут претендовать на благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории 55 муниципальных образований. Дизайн-проекты для пространств будут созданы до 18 февраля. Об этом сообщает информационный портал региона.

«Жители муниципалитетов делают запрос на индивидуальность каждого объекта благоустройства. И поэтому наш основной принцип — создавать уникальные общественные территории, в которых присутствуют элементы, отражающие историю Среднего Урала или конкретного населенного пункта, где создан объект. При разработке дизайн-проектов это будет учитываться», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Сообщается, что в списке повторно попала лесопарковая территория им. III Интернационала в Нижнем Тагиле. А также площадь Мира в Богдановиче, которая в 2022 году победила в рейтинговом голосовании (4832 голоса).


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге определили парки для голосования за благоустройство
30 января 2024
Направлено около 54 миллиона рублей на введение в оборот новых сельхозземель в Свердловской области
27 января 2024
Свыше 220 миллионов рублей планируют потратить на спортивные площадки в Свердловской области
28 января 2024
В Екатеринбурге объявили итоги конкурса концепций набережной Верх-Исетского пруда
25 января 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:54 На Челябинском тракте столкнулись четыре автомобиля
13:43 Планируется вынести на голосование 168 объектов по благоустройству в Свердловской области
12:05 В Екатеринбурге движение на улице Авангардная ограничат на год
11:50 За три года заключено более 140 тысяч договоров на догазификацию в Уральском федеральном округе
10:40 В Екатеринбурге на новой ветке в Солнечном не смог проехать трамвай-снегочист
21:18 Начальник ГИБДД Каменска-Уральского лишился поста
20:34 После жалоб на плесень пенсионер из Верхней Пышмы получит крупную компенсацию
20:01 Две девочки стали жертвами сексуального насилия в поезде Сургут – Екатеринбург
19:19 Мэрия Екатеринбурга отреагировала на сообщения о нападении собак в ЖК «Весна»
18:43 Автоинспекторы устранили с улиц Алапаевска опасного водителя
18:26 В свердловском посёлке Лёвиха женщина убила собутыльника
17:33 Синоптики предупреждают о метелях и снегопадах в Свердловской области
17:13 До конца года в Екатеринбурге ограничат движение по улице Авангардной
16:47 В суде раскрыли подробности смерти аспиранта УрФУ из Габона
16:15 В ГИБДД сообщили о недостатках содержания дорог в Екатеринбурге
15:36 Екатеринбургский вице-мэр Галямов посетил метро в час пик после жалоб на очереди
15:02 Шансонье Александр Новиков не смог лишить статуса памятника екатеринбургскую усадьбу Поповичевых
14:39 Прямо под окнами УМВД Екатеринбурга разбили Mercedes общественника
14:34 Екатеринбургскую пенсионерку заподозрили в планах устроить митинг в защиту парка 50-летия ВЛКСМ
14:07 В Екатеринбурге жильцов ЖК «Весна» кошмарит стая бродячих псов
13:28 Первоуральскому общественнику грозит штраф за одиночный пикет
13:16 Телефонные мошенники стали предлагать екатеринбуржцам «юридическую помощь»
12:33 Дело участников перестрелки в екатеринбургском ТЦ передали в суд
12:05 В Екатеринбурге начался суд по делу об убийстве аспиранта УрФУ из Габона
11:40 Первоуральский общественник заявил о возможном преследовании после пикета в поддержку экс-участкового из Шали
11:11 В Екатеринбурге на Вторчермете хотят возвести жилмассив с детсадом
Все новости Свердловской области
19:02 В 2023 году в России было выдано рекордное число ипотек
18:36 В России впервые пройдёт олимпиада по промышленному программированию для школьников
17:56 Гастроэнтеролог рассказал о пользе бананов для сердца
17:32 ФАС возбудила 28 дел о завышении цен на топливном рынке
17:22 В Кении в результате пожара на АЗС пострадали более 200 человек, 2 погибли
16:52 Депутат Госдумы заявил, что в России появятся шпионы-патриоты
15:41 В Финляндии к масштабным забастовкам присоединился общественный транспорт
14:59 В ГД внесли законопроект, который повышает призывной возраст до 50 лет для получивших гражданство РФ
14:24 В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена адвокаты увидели серьезные нестыковки
21:58 Средний размер возможной ипотеки в России составляет 4,3 миллиона рублей
21:48 В Челябинске подняли оклады и премии мэру, чиновникам и бюджетникам
16:32 Четыре российских города попали в криминальный рейтинг мира
13:31 Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам заключения за коррупцию
11:38 Денежные переводы из России в некоторые страны ближнего зарубежья сократились на 12%
18:44 Фермеры во Франции намерены протестовать еще как минимум пять дней
18:15 В Москве произошел пожар в здании столичного комитета КПРФ
15:44 В Финляндии из-за масштабной забастовки отменят более 500 авиарейсов и остановят поезда
12:20 Допрос о пристрастии. Как в коллегии присяжных заподозрили заинтересованное лицо
18:31 В Германии врачи университетских клиник объявили о забастовке
16:43 СК: в Чебоксарах учительница начальных классов пыталась поджечь школу
15:59 Во Франции проходят массовые акции протеста водителей такси
14:49 Мэр Кисловодска потребовал убрать цитату Барышникова со стены хореографической школы
13:57 Власти подтвердили сообщения о сбитом над ярославским НПЗ беспилотнике
13:34 Бельгия присоединилась к массовым протестам фермеров
12:49 В Тюмени из-за коммунальной аварии девушка упала в яму с кипятком
11:24 Во Франции протестующие фермеры предупредили об «осаде» Парижа
Все новости России и мира
13:54 На Челябинском тракте столкнулись четыре автомобиля
13:43 Планируется вынести на голосование 168 объектов по благоустройству в Свердловской области
12:05 В Екатеринбурге движение на улице Авангардная ограничат на год
11:50 За три года заключено более 140 тысяч договоров на догазификацию в Уральском федеральном округе
10:40 В Екатеринбурге на новой ветке в Солнечном не смог проехать трамвай-снегочист
21:18 Начальник ГИБДД Каменска-Уральского лишился поста
20:34 После жалоб на плесень пенсионер из Верхней Пышмы получит крупную компенсацию
20:01 Две девочки стали жертвами сексуального насилия в поезде Сургут – Екатеринбург
19:19 Мэрия Екатеринбурга отреагировала на сообщения о нападении собак в ЖК «Весна»
18:43 Автоинспекторы устранили с улиц Алапаевска опасного водителя
18:26 В свердловском посёлке Лёвиха женщина убила собутыльника
17:33 Синоптики предупреждают о метелях и снегопадах в Свердловской области
17:13 До конца года в Екатеринбурге ограничат движение по улице Авангардной
16:47 В суде раскрыли подробности смерти аспиранта УрФУ из Габона
16:15 В ГИБДД сообщили о недостатках содержания дорог в Екатеринбурге
15:36 Екатеринбургский вице-мэр Галямов посетил метро в час пик после жалоб на очереди
15:02 Шансонье Александр Новиков не смог лишить статуса памятника екатеринбургскую усадьбу Поповичевых
14:42 Росреестр Прикамья разъясняет, как за 5 минут обезопасить свое имущество
14:40 В Когалыме открылся филиал Пермского Политеха
14:39 Прямо под окнами УМВД Екатеринбурга разбили Mercedes общественника
14:34 Екатеринбургскую пенсионерку заподозрили в планах устроить митинг в защиту парка 50-летия ВЛКСМ
14:07 В Екатеринбурге жильцов ЖК «Весна» кошмарит стая бродячих псов
13:28 Первоуральскому общественнику грозит штраф за одиночный пикет
13:16 Телефонные мошенники стали предлагать екатеринбуржцам «юридическую помощь»
12:33 Дело участников перестрелки в екатеринбургском ТЦ передали в суд
12:05 В Екатеринбурге начался суд по делу об убийстве аспиранта УрФУ из Габона
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK