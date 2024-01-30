Планируется вынести на голосование 168 объектов по благоустройству в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Определены 168 объектов в Свердловской области, которые в этом году смогут претендовать на благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории 55 муниципальных образований. Дизайн-проекты для пространств будут созданы до 18 февраля. Об этом сообщает информационный портал региона.«Жители муниципалитетов делают запрос на индивидуальность каждого объекта благоустройства. И поэтому наш основной принцип — создавать уникальные общественные территории, в которых присутствуют элементы, отражающие историю Среднего Урала или конкретного населенного пункта, где создан объект. При разработке дизайн-проектов это будет учитываться», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.Сообщается, что в списке повторно попала лесопарковая территория им. III Интернационала в Нижнем Тагиле. А также площадь Мира в Богдановиче, которая в 2022 году победила в рейтинговом голосовании (4832 голоса).