Возрастное ограничение 18+
Планируется вынести на голосование 168 объектов по благоустройству в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Определены 168 объектов в Свердловской области, которые в этом году смогут претендовать на благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории 55 муниципальных образований. Дизайн-проекты для пространств будут созданы до 18 февраля. Об этом сообщает информационный портал региона.
«Жители муниципалитетов делают запрос на индивидуальность каждого объекта благоустройства. И поэтому наш основной принцип — создавать уникальные общественные территории, в которых присутствуют элементы, отражающие историю Среднего Урала или конкретного населенного пункта, где создан объект. При разработке дизайн-проектов это будет учитываться», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Сообщается, что в списке повторно попала лесопарковая территория им. III Интернационала в Нижнем Тагиле. А также площадь Мира в Богдановиче, которая в 2022 году победила в рейтинговом голосовании (4832 голоса).
«Жители муниципалитетов делают запрос на индивидуальность каждого объекта благоустройства. И поэтому наш основной принцип — создавать уникальные общественные территории, в которых присутствуют элементы, отражающие историю Среднего Урала или конкретного населенного пункта, где создан объект. При разработке дизайн-проектов это будет учитываться», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Сообщается, что в списке повторно попала лесопарковая территория им. III Интернационала в Нижнем Тагиле. А также площадь Мира в Богдановиче, которая в 2022 году победила в рейтинговом голосовании (4832 голоса).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Направлено около 54 миллиона рублей на введение в оборот новых сельхозземель в Свердловской области
27 января 2024
27 января 2024
Свыше 220 миллионов рублей планируют потратить на спортивные площадки в Свердловской области
28 января 2024
28 января 2024