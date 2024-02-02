В Екатеринбурге движение на улице Авангардная ограничат на год

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С 20 февраля по 31 декабря 2024 года от Кировградская, 10 до Авангардная, 9 введут одностороннее движение для транспорта. Об этом сообщает It's My City.На данном участке сможет проезжать общественный транспорт, а вот автомобили направят по улицам Калинина, Кировградской, Красных борцов и Машиностроителей.«Перекрытия связаны со строительством многоэтажки в границах улиц Красных борцов — Уральских рабочих — Кузнецова — Кировградской от застройщика “Атомстройкомплекс”», — сообщает издание.