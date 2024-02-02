Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге движение на улице Авангардная ограничат на год
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С 20 февраля по 31 декабря 2024 года от Кировградская, 10 до Авангардная, 9 введут одностороннее движение для транспорта. Об этом сообщает It's My City.
На данном участке сможет проезжать общественный транспорт, а вот автомобили направят по улицам Калинина, Кировградской, Красных борцов и Машиностроителей.
«Перекрытия связаны со строительством многоэтажки в границах улиц Красных борцов — Уральских рабочих — Кузнецова — Кировградской от застройщика “Атомстройкомплекс”», — сообщает издание.
На данном участке сможет проезжать общественный транспорт, а вот автомобили направят по улицам Калинина, Кировградской, Красных борцов и Машиностроителей.
«Перекрытия связаны со строительством многоэтажки в границах улиц Красных борцов — Уральских рабочих — Кузнецова — Кировградской от застройщика “Атомстройкомплекс”», — сообщает издание.
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