За три года заключено более 140 тысяч договоров на догазификацию в Уральском федеральном округе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На заседании федерального штаба по газификации были подведены итоги работы по социальной газификации в регионах УрФО с 2021 года по 30 января 2024 года. За последние три года было заключено 142 тысячи договоров на догазификацию. Об этом сообщает «Областная газета».Газ подведен к 95,6 тысячи участков. Непосредственно к газу подключено 52,5 тысячи домов. Техническая возможность для подключения появилась у более 170 тысяч домовладений.«Расширение и увеличение внутреннего потребления газа, в том числе жителями, позволяет нам реализовать конкурентные преимущества отечественной экономики и повысить качество жизни людей», — подчеркнул полпред президента Владимир Якушев.