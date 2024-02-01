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За три года заключено более 140 тысяч договоров на догазификацию в Уральском федеральном округе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На заседании федерального штаба по газификации были подведены итоги работы по социальной газификации в регионах УрФО с 2021 года по 30 января 2024 года. За последние три года было заключено 142 тысячи договоров на догазификацию. Об этом сообщает «Областная газета».
Газ подведен к 95,6 тысячи участков. Непосредственно к газу подключено 52,5 тысячи домов. Техническая возможность для подключения появилась у более 170 тысяч домовладений.
«Расширение и увеличение внутреннего потребления газа, в том числе жителями, позволяет нам реализовать конкурентные преимущества отечественной экономики и повысить качество жизни людей», — подчеркнул полпред президента Владимир Якушев.
Газ подведен к 95,6 тысячи участков. Непосредственно к газу подключено 52,5 тысячи домов. Техническая возможность для подключения появилась у более 170 тысяч домовладений.
«Расширение и увеличение внутреннего потребления газа, в том числе жителями, позволяет нам реализовать конкурентные преимущества отечественной экономики и повысить качество жизни людей», — подчеркнул полпред президента Владимир Якушев.
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