В Екатеринбурге на новой ветке в Солнечном не смог проехать трамвай-снегочист

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На новой ветке в Солнечном не смог проехать трамвай с щетками, который очищает пути от снега. Препятствием для уборки в двух местах (на разворотном кольце и на остановке по улице «Окружной»), стали бордюры, которые сделаны слишком близко к рельсам. Об этом сообщает Е1.«Снегочисту нужен габарит не менее 65 сантиметров, а лучше 70 сантиметров. А на новой линии бордюры оказались всего в 55 сантиметрах от рельсов! На кольце спецвагон просто физически не смог проехать, потому что возникло препятствие в виде платформы. Пришлось дать задний ход, и объезжать этот участок!» — рассказал один из водителей изданию.В мэрии Екатеринбурга сообщили, что проблема возникла из-за изменений в нормативно-технической документации. Проблему буду решать изменением конструкции уборочной техники. Щетку или поднимут, или уменьшат ее ширину.