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В Екатеринбурге на новой ветке в Солнечном не смог проехать трамвай-снегочист
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На новой ветке в Солнечном не смог проехать трамвай с щетками, который очищает пути от снега. Препятствием для уборки в двух местах (на разворотном кольце и на остановке по улице «Окружной»), стали бордюры, которые сделаны слишком близко к рельсам. Об этом сообщает Е1.
«Снегочисту нужен габарит не менее 65 сантиметров, а лучше 70 сантиметров. А на новой линии бордюры оказались всего в 55 сантиметрах от рельсов! На кольце спецвагон просто физически не смог проехать, потому что возникло препятствие в виде платформы. Пришлось дать задний ход, и объезжать этот участок!» — рассказал один из водителей изданию.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что проблема возникла из-за изменений в нормативно-технической документации. Проблему буду решать изменением конструкции уборочной техники. Щетку или поднимут, или уменьшат ее ширину.
«Снегочисту нужен габарит не менее 65 сантиметров, а лучше 70 сантиметров. А на новой линии бордюры оказались всего в 55 сантиметрах от рельсов! На кольце спецвагон просто физически не смог проехать, потому что возникло препятствие в виде платформы. Пришлось дать задний ход, и объезжать этот участок!» — рассказал один из водителей изданию.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что проблема возникла из-за изменений в нормативно-технической документации. Проблему буду решать изменением конструкции уборочной техники. Щетку или поднимут, или уменьшат ее ширину.
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