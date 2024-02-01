После жалоб на плесень пенсионер из Верхней Пышмы получит крупную компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Более 346 тысяч рублей получит пенсионер из Верхней Пышмы, который пожаловался в прокуратуру на то, что на потолке и стенах его квартиры появляются влажные пятна и плесень. Управляющую компанию и областной фонд содействия капремонту обязали также сделать в «заплесневелой» квартире ремонт.На обращения пенсионера прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку на соблюдение жилищного законодательства при эксплуатации многоквартирного жилого дома. В ходе надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения. Чердачное перекрытие дома оказалось лишённым утепления, кровля в нескольких местах протекала, а на поверхностях чердачных конструкций образовывался конденсат. Все материалы проверки были приложены к исковому заявлению, с которым прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить интересы пожилого горожанина.После рассмотрения дела суд обязал управляющую компанию «Сити-Сервис» и Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области провести ремонтно-восстановительные работы в доме, где проживает пенсионер. В пользу жителя квартиры с заплесневелым потолком с ответчиков взыскана компенсация размером почти в 350 тысяч рублей. Составлена эта сумма была из компенсации морального вреда, судебных расходов на проведении экспертиз, а главным образом — из возмещения ущерба, причиненного в результате залива жилого помещения. Как сообщает прокуратура Свердловской области, судебный акт в законную силу ещё не вступил.