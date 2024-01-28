Екатеринбургский вице-мэр Галямов посетил метро в час пик после жалоб на очереди





– объяснили в мэрии. «Одним из поводов для инспекции стала жалоба горожан на очереди на входе на станции метрополитена в утренние и вечерние часы наибольшей нагрузки. Винят в этом пассажиры прежде всего повышенные меры безопасности»,





– считает Галямов. «Добиться этого можно как за счет логистики процесса, так и за счет модернизации имеющегося оборудования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Заместитель мэра Рустам Галямов проинспектировал екатеринбургский метрополитен из-за жалоб горожан на большие очереди. Для этого сегодня утром он сам посетил метро, чтобы оценить его работу.В связи с этим сегодня утром, в час пик с 07.30 до 08.30, он проехал по нескольким станциям городской подземки, оценил пассажиропоток, организацию работы службы транспортной безопасности по пропуску пассажиров на станции и скорость работы турникетов.После проверки Рустам Галямов подчеркнул, что именно благодаря проверке пассажиров екатеринбургский метрополитен является самым безопасным городским транспортом. По его словам, однажды сотрудники службы безопасности не пропустили на станцию пассажира, у которого с собой был предмет, похожий на гранату. В тот день сотрудники полиции изъяли подозрительную вещи и задержали её владельца для беседы. Позже выяснилось, что граната была учебной.Тем не менее вице-мэр заявил, что поручил транспортникам при сохранении действующих требований безопасности увеличить пропускную способность технических средств контроля пассажиров.