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Шансонье Александр Новиков не смог лишить статуса памятника екатеринбургскую усадьбу Поповичевых
Фото: Вечерние ведомости
Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отказался снимать статус объекта культурного наследия с екатеринбургской усадьбы Поповичевых. Ранее то же самое сделал Свердловский областной суд. Заявление о снятии статуса подавал певец, худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков.
Здание усадьбы Поповичевых на улице Малышева в Екатеринбурге было включено в реестр ОКН в начале 2023 года по заявлению градозащитной организации «Уральский хронотоп». После этого собственник здания, бард Александр Новиков решил оспорить это решение в суде, а кроме того, написал донос на председателя «Уральского хронотопа», Олега Букина.
После доноса шансонье Букина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации использования российской армии.
Здание усадьбы Поповичевых на улице Малышева в Екатеринбурге было включено в реестр ОКН в начале 2023 года по заявлению градозащитной организации «Уральский хронотоп». После этого собственник здания, бард Александр Новиков решил оспорить это решение в суде, а кроме того, написал донос на председателя «Уральского хронотопа», Олега Букина.
После доноса шансонье Букина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации использования российской армии.
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