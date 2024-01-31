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Екатерина Мизулина пообещала приехать в Екатеринбург для борьбы с наркограффити
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава «Лиги безопасного интернета» и член общественной палаты Екатерина Мизулина пообещала приехать в Екатеринбург, чтобы бороться с граффити-рекламой наркомагазинов и работы закладчиками.
Также она попросила екатеринбуржцев присылать фото с адресами, где расположены наркограффити.
Напомним, что в уральской столице на незаконную рекламу можно жаловаться квартальным инспекторам. Сообщить о наркограффити можно на сайте города.
«Скоро еду в Екатеринбург. А граффити с незаконной рекламой мы пойдем замазывать. Давно же обещала»,
– написала Екатерина Мизулина в своём личном телеграм-канале.
Также она попросила екатеринбуржцев присылать фото с адресами, где расположены наркограффити.
Напомним, что в уральской столице на незаконную рекламу можно жаловаться квартальным инспекторам. Сообщить о наркограффити можно на сайте города.
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