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«Водоканал» Верхней Пышмы поймали на многочисленных нарушениях
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сброс сточных вод и загрязняющих веществ осуществляет МУП «Водоканал» Верхней Пышмы. К таким выводам пришли сотрудники «Росприроднадзора» после проверки деятельности муниципального предприятия.
И загрязнение реки Пышма — не единственное нарушение, обнаруженное за «Водоканалом». Так, как выяснилось, предприятие «не исполняет обязанности по актуализации сведений об объекте негативного воздействия на окружающую среду», то есть, по сути, скрывает данные о том, как вредит экологии. К тому же обнаружилось, что рекой Пышма «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа Верхняя Пышма пользуется в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, а складирование отходов осуществляет без оборудования специальных площадок.
По итогам проверки предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации. Юридическое и должностные лица будут привлечены к административной ответственности, — обещает Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.
И загрязнение реки Пышма — не единственное нарушение, обнаруженное за «Водоканалом». Так, как выяснилось, предприятие «не исполняет обязанности по актуализации сведений об объекте негативного воздействия на окружающую среду», то есть, по сути, скрывает данные о том, как вредит экологии. К тому же обнаружилось, что рекой Пышма «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа Верхняя Пышма пользуется в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, а складирование отходов осуществляет без оборудования специальных площадок.
По итогам проверки предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации. Юридическое и должностные лица будут привлечены к административной ответственности, — обещает Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.
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