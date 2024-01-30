«Водоканал» Верхней Пышмы поймали на многочисленных нарушениях

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сброс сточных вод и загрязняющих веществ осуществляет МУП «Водоканал» Верхней Пышмы. К таким выводам пришли сотрудники «Росприроднадзора» после проверки деятельности муниципального предприятия.И загрязнение реки Пышма — не единственное нарушение, обнаруженное за «Водоканалом». Так, как выяснилось, предприятие «не исполняет обязанности по актуализации сведений об объекте негативного воздействия на окружающую среду», то есть, по сути, скрывает данные о том, как вредит экологии. К тому же обнаружилось, что рекой Пышма «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа Верхняя Пышма пользуется в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, а складирование отходов осуществляет без оборудования специальных площадок.По итогам проверки предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации. Юридическое и должностные лица будут привлечены к административной ответственности, — обещает Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.