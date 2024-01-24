В Первоуральске местную УК обязали провести перерасчёт из-за некачественной воды

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске городской суд обязал местную управляющую компанию провести перерасчёт по коммунальным услугам жильцам дома на Вайнера, 5А, которые жаловались на качество холодной воды.Как сообщил «Вечерним ведомостям», первоуральский общественник Максим Ездаков, суд обязал компанию провести перерасчёт оплаты коммунальных услуг холодного водоснабжения «за период с 1 августа 2023 года до момента нормативного обеспечения качественного водоснабжения по показанию цветности». Вода, по его словам, всё ещё ненадлежащего качества.Также, со слов общественника, судья обязал «Водоканал» выплатить жильцам моральную компенсацию по 15 тысяч рублей, в трёхмесячный срок привести воду в соответствие с нормативом и неустойку по 100 рублей за неисполнение решения суда.По другим домам, где возникла такая же ситуация с домами, суд принял такое же решение, но там заключения по последним пробам в Роспотребнадзор ещё не предоставили, поэтому сказать какого качества там идёт вода сейчас нельзя.Решение суда в силу не вступило.Напомним, что серьёзные проблемы с водопроводной водой в Первоуральске начались прошлым летом – из-за пересыхания Верхне-Шайтанского пруда (некоторые жители считают, что водоём обмелел из-за халатности, поскольку пруд спустили весной в ожидании обильного паводка, которого так и не случилось) сначала воду пришлось пускать по водоводу из Ревды, не эксплуатировавшемуся несколько лет, затем увеличивать водозабор из Нижнесергинского месторождения подземных вод.