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В день рождения Бориса Ельцина к его памятнику в Екатеринбурге возложили цветы

14.57 Четверг, 1 февраля 2024
Фото: Ельцин-центр
В Екатеринбурге в день рождения первого президента России Бориса Ельцина, 1 февраля, уральские чиновники и политики, а также обычные горожане, возложили к его памятнику цветы.

Сегодня Борису Ельцину исполнилось бы 93 года.

В церемонии приняли участие главы исполнительной и законодательной власти Свердловской области Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина, спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, председатель региональной общественной палаты Александр Левин.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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