В день рождения Бориса Ельцина к его памятнику в Екатеринбурге возложили цветы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в день рождения первого президента России Бориса Ельцина, 1 февраля, уральские чиновники и политики, а также обычные горожане, возложили к его памятнику цветы.Сегодня Борису Ельцину исполнилось бы 93 года.В церемонии приняли участие главы исполнительной и законодательной власти Свердловской области Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина, спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, председатель региональной общественной палаты Александр Левин.