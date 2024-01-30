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В день рождения Бориса Ельцина к его памятнику в Екатеринбурге возложили цветы
Фото: Ельцин-центр
В Екатеринбурге в день рождения первого президента России Бориса Ельцина, 1 февраля, уральские чиновники и политики, а также обычные горожане, возложили к его памятнику цветы.
Сегодня Борису Ельцину исполнилось бы 93 года.
В церемонии приняли участие главы исполнительной и законодательной власти Свердловской области Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина, спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, председатель региональной общественной палаты Александр Левин.
Сегодня Борису Ельцину исполнилось бы 93 года.
В церемонии приняли участие главы исполнительной и законодательной власти Свердловской области Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина, спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, председатель региональной общественной палаты Александр Левин.
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