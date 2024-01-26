Более 13 миллионов обещают потратить на покупку автолавок для свердловских глубинок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Евгений Куйвашев распорядился выделить более 13 миллионов рублей на покупку автолавок для отдалённых сёл и деревень Ирбитского, Артинского, Тугулымского, Байкаловского и Алапаевского районов.Приобрести киоски на колёсах обещают в течение 2024 года, сообщили в департаменте информационной политики по региону.Свердловские власти ожидают, что приобретение таких лавок позволит поддержать малый и средний бизнес и вместе с тем выполнить такую важную социальную функцию, как обеспечение жителей труднодоступных населённых пунктов продуктами питаниями и необходимыми продовольственными товарами. По словам заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской, ассортимент в лавках на колёсах широкий. Кроме этого, люди смогут делать заявки на доставку нужных им товаров.Отмечается, что там, где уже побывали автолавки, они успели получить положительный отклик.В 2023 году на киоски на колёсах было выделено почти 11 миллионов рублей, благодаря чему удалось решить проблему отсутствия магазинов в нескольких глубинках.