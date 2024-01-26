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Более 13 миллионов обещают потратить на покупку автолавок для свердловских глубинок
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Евгений Куйвашев распорядился выделить более 13 миллионов рублей на покупку автолавок для отдалённых сёл и деревень Ирбитского, Артинского, Тугулымского, Байкаловского и Алапаевского районов.
Приобрести киоски на колёсах обещают в течение 2024 года, сообщили в департаменте информационной политики по региону.
Свердловские власти ожидают, что приобретение таких лавок позволит поддержать малый и средний бизнес и вместе с тем выполнить такую важную социальную функцию, как обеспечение жителей труднодоступных населённых пунктов продуктами питаниями и необходимыми продовольственными товарами. По словам заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской, ассортимент в лавках на колёсах широкий. Кроме этого, люди смогут делать заявки на доставку нужных им товаров.
Отмечается, что там, где уже побывали автолавки, они успели получить положительный отклик.
В 2023 году на киоски на колёсах было выделено почти 11 миллионов рублей, благодаря чему удалось решить проблему отсутствия магазинов в нескольких глубинках.
Приобрести киоски на колёсах обещают в течение 2024 года, сообщили в департаменте информационной политики по региону.
Свердловские власти ожидают, что приобретение таких лавок позволит поддержать малый и средний бизнес и вместе с тем выполнить такую важную социальную функцию, как обеспечение жителей труднодоступных населённых пунктов продуктами питаниями и необходимыми продовольственными товарами. По словам заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской, ассортимент в лавках на колёсах широкий. Кроме этого, люди смогут делать заявки на доставку нужных им товаров.
Отмечается, что там, где уже побывали автолавки, они успели получить положительный отклик.
В 2023 году на киоски на колёсах было выделено почти 11 миллионов рублей, благодаря чему удалось решить проблему отсутствия магазинов в нескольких глубинках.
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