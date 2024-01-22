В Нижнем Тагиле закрыли «треснувший» детский сад

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Родители маленьких воспитанников детского сада №192 в Нижнем Тагиле сильно напряглись, когда увидели, что на стенах здания дошкольного учреждения появились подозрительные трещины. Будто в подтверждение их опасений, детсад временно закрыли.Правда, как сообщает ВК-канал «Нижний Тагил» в местном управлении образования утверждают, что временное прекращение работы детского сада никак с трещинами не связано. Данную меру объясняют необходимостью провести ремонт канализации и системы теплоснабжения. Трещины же на стенах же называют просто «дефектами штукатурного слоя». Но тут же добавляют, что эти дефекты обследует специализированная организация.Меж тем, детей из «треснувшего» детского сада «разбросают» по другим детским садам. И хоть обещают, что все «альтернативные» учреждения для дошкольников будут расположены в том же районе, понятно, что для многих родителей водить ребёнка по другому адресу станет не всегда удобно.Детский сад №192 расположен в Нижнем Тагиле на улице Бобкова. Отличительной чертой трёхэтажного здания является узор на стенах, стилизованный под городские домики. Такой узор вполне соответствует второму названию детсада — «Город мастеров».