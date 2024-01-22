За долги перед собственным ребёнком ревдинку принудят два года трудиться

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Более 700 тысяч рублей задолжала собственному ребёнку несознательная мать из Ревды. Она много лет не выплачивает алименты, игнорируя решения судов.Ещё в 2014 году горе-мать обязали выплачивать часть заработанной оплаты на содержание несовершеннолетнего ребёнка (тогда ещё трёхлетнего). Шли годы, ребёнок рос без материальной помощи со стороны матери. Тогда в отношении женщины Ревдинским районным отделом судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Без особого эффекта — ревдинка продолжала наплевательски относиться к обязанности выплачивать алименты.С 2021 года потянулась череда уголовных судов против злостной алиментщицы. В этом году состоялось новое судебное рассмотрение всё того же вопросу, уже четвёртое по счёту. Ревдинский городской суд, с учетом ранее вынесенных приговоров, назначил женщине наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Это наказание было тут же изменено на другое, менее суровое, но более рациональное: ревдинку приговорили к 2 годам принудительных работ с удержанием 10 процентов от заработка. Ребёнку, меж тем, в 2024 году исполняется 13 лет.