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Психоаналитический баттл между «кошатниками» и «собаколюбами» проведут в Белинке
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Вечный спор на тему «собака или кошка является лучшим домашним питомцем» попытаются разрешить в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского. Две «враждующие» стороны будут представлять психоаналитик Андрей Ворох и ветеринар Екатерина Уварова.
Лекция «КОТ и/или ПЁС?» в Белинке будет организована в формате психоаналитического баттла, в котором свои «удары» оппонентам смогут нанести и слушатели. Но вопрос, какое из двух животных лучше, — далеко не единственный и даже не главный, который будут разбирать спикеры. Андрей Ворох и Екатерина Уварова порассуждают о том, почему люди вообще заводят домашних питомцев, пояснят за неочевидные различия между кошками и собаками, проинформируют собравшихся, каким образом «пушистики» влияют на психику своих владельцев.
Лекция «КОТ и/или ПЁС?» пройдёт в актовом зале библиотеки имени Белинского в пятницу, 2 февраля. Начало её намечено на половину седьмого вечера. Чтобы попасть на мероприятие, нужно лишь предварительно зарегистрироваться на сайте.
Лекция «КОТ и/или ПЁС?» в Белинке будет организована в формате психоаналитического баттла, в котором свои «удары» оппонентам смогут нанести и слушатели. Но вопрос, какое из двух животных лучше, — далеко не единственный и даже не главный, который будут разбирать спикеры. Андрей Ворох и Екатерина Уварова порассуждают о том, почему люди вообще заводят домашних питомцев, пояснят за неочевидные различия между кошками и собаками, проинформируют собравшихся, каким образом «пушистики» влияют на психику своих владельцев.
Лекция «КОТ и/или ПЁС?» пройдёт в актовом зале библиотеки имени Белинского в пятницу, 2 февраля. Начало её намечено на половину седьмого вечера. Чтобы попасть на мероприятие, нужно лишь предварительно зарегистрироваться на сайте.
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