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Синоптики предупредили о снегопадах и гололедице в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентре» предупреждают жителей Свердловской области о прогнозируемых снегопадах и гололедице в первые дни февраля.
В четверг, 1 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -11…-6°C, при прояснении -19…-14°C. Днём -8…-3°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем слабый снег. Ночью -8…-6°C, днём -5…-3°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 2 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -15…-10°C, на крайнем востоке до -20°C. Днём -10…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -12…-10°C, днём -9…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 1 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -11…-6°C, при прояснении -19…-14°C. Днём -8…-3°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем слабый снег. Ночью -8…-6°C, днём -5…-3°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 2 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -15…-10°C, на крайнем востоке до -20°C. Днём -10…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -12…-10°C, днём -9…-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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