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Свердловские родители стали чаще сообщать детскому омбудсмену о школьных конфликтах
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что родители стали чаще сообщать ему о школьных конфликтах. Речь идёт, как о травле, так и о разногласиях родителей с учителями.
С его слов, на горячую линию ежедневно поступает более 600 жалоб. Обращаться к нему лично родители начинают, когда «конфликт уже зашёл в острую стадию и нужно активное вмешательство», пишет 66.ru.
Детский омбудсмен также попросил не относить всё на счёт школы. Он заявил, что иногда споры возникают в социальных сетях или по месту жительства, выливаясь в острую фазу в школе. В связи с этим уполномоченный по правам ребёнка посоветовал педагогам «обратить внимание» на книгу советского педагога Антона Макаренко о формировании детского коллектива.
С его слов, на горячую линию ежедневно поступает более 600 жалоб. Обращаться к нему лично родители начинают, когда «конфликт уже зашёл в острую стадию и нужно активное вмешательство», пишет 66.ru.
«Проблема имеет тенденцию к нарастанию. Мы зафиксировали в 2023 году 142 обращения о случаях травли в школах. Например, в 2022 году было 120 обращений»,
– приводят его слова в Ura.ru.
Детский омбудсмен также попросил не относить всё на счёт школы. Он заявил, что иногда споры возникают в социальных сетях или по месту жительства, выливаясь в острую фазу в школе. В связи с этим уполномоченный по правам ребёнка посоветовал педагогам «обратить внимание» на книгу советского педагога Антона Макаренко о формировании детского коллектива.
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