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В свердловском филиале МТС назначили нового топ-менеджера
Фото: пресс-служба МТС
В Свердловской области назначили нового топ-менеджера в региональном филиале МТС. Директором по продажам на массовом рынке стал Денис Яненко – он имеет десятилетний опыт в управлении и разработках новых продуктов.
В обязанности Яненко войдут организация новых каналов, развитие и поддержка продаж продуктов, услуг и сервисов экосистемы на массовом рынке в сегменте мобильного и фиксированного бизнеса.
Денис Яненко родился в 1986 году. Окончил торгово-экономический факультет Уральского государственного экономического университета, и с 2011 года стал работать в телеком-компаниях. Он начинал с рядового менеджера и дошёл до руководства альтернативными продажами макрорегиона.
В обязанности Яненко войдут организация новых каналов, развитие и поддержка продаж продуктов, услуг и сервисов экосистемы на массовом рынке в сегменте мобильного и фиксированного бизнеса.
«Телекоммуникационный рынок Среднего Урала отличается одним из самых высоких в стране уровнем конкуренции и требовательностью абонентов к качеству услуг. Мы рассчитываем, что многолетний опыт работы Дениса в сфере телекома позволит МТС и далее успешно развиваться в ключевом для нас регионе. В числе задач, поставленных перед новым руководителем, обучение подчинённых ему сотрудников высоким стандартам клиентоориентированности»,
– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Денис Яненко родился в 1986 году. Окончил торгово-экономический факультет Уральского государственного экономического университета, и с 2011 года стал работать в телеком-компаниях. Он начинал с рядового менеджера и дошёл до руководства альтернативными продажами макрорегиона.
«Имеет десятилетний управленческий стаж, опыт участия в разработках и внедрения новых продуктов и, внушающий уважение, бэкграунд в области качественного и количественного увеличения продаж. Денис Яненко воспитывает двух сыновей. Свободное время посвящает велопрогулкам с семьёй. Любит готовить, особенно – на природе»,
– рассказали в пресс-службе компании.
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