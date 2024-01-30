В свердловском филиале МТС назначили нового топ-менеджера





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Телекоммуникационный рынок Среднего Урала отличается одним из самых высоких в стране уровнем конкуренции и требовательностью абонентов к качеству услуг. Мы рассчитываем, что многолетний опыт работы Дениса в сфере телекома позволит МТС и далее успешно развиваться в ключевом для нас регионе. В числе задач, поставленных перед новым руководителем, обучение подчинённых ему сотрудников высоким стандартам клиентоориентированности»,





– рассказали в пресс-службе компании. «Имеет десятилетний управленческий стаж, опыт участия в разработках и внедрения новых продуктов и, внушающий уважение, бэкграунд в области качественного и количественного увеличения продаж. Денис Яненко воспитывает двух сыновей. Свободное время посвящает велопрогулкам с семьёй. Любит готовить, особенно – на природе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области назначили нового топ-менеджера в региональном филиале МТС. Директором по продажам на массовом рынке стал Денис Яненко – он имеет десятилетний опыт в управлении и разработках новых продуктов.В обязанности Яненко войдут организация новых каналов, развитие и поддержка продаж продуктов, услуг и сервисов экосистемы на массовом рынке в сегменте мобильного и фиксированного бизнеса.Денис Яненко родился в 1986 году. Окончил торгово-экономический факультет Уральского государственного экономического университета, и с 2011 года стал работать в телеком-компаниях. Он начинал с рядового менеджера и дошёл до руководства альтернативными продажами макрорегиона.