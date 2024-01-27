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В Екатеринбурге на 86 году из жизни ушёл создатель Музея звукозаписи Борис Кошелев
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на прошлой неделе, 26 января, из жизни ушёл основатель Музея звукозаписи Борис Кошелев. Ему было 85 лет. О его смерти на своей странице во «ВКонтакте» сообщила экскурсовод Татьяна Мосунова.
Борис Кошелев родился в 1938 году в Ленинграде. В начале Великой Отечественной войны вместе с родными был эвакуирован на Дальний Восток. В Свердловске стал жить с 1948 года, где получил образование радиоинженера. Кошелев работал в конструкторском бюро Уралмаша, преподавал в УПИ, СИНХе, в школах, а, выйдя на пенсию, стал главным научным сотрудником Музея радио имени А.С. Попова.
«В жизни всегда придерживался правила "я всё смогу сам", которому следовал неукоснительно, и которому учил своих детей. Он всегда решал нерешаемое, свершал несвершаемое, ни разу не нарушив своего слова или обещания, и помогал любому, кто приходил к нему за помощью»,
– написала Мосунова.
Борис Кошелев родился в 1938 году в Ленинграде. В начале Великой Отечественной войны вместе с родными был эвакуирован на Дальний Восток. В Свердловске стал жить с 1948 года, где получил образование радиоинженера. Кошелев работал в конструкторском бюро Уралмаша, преподавал в УПИ, СИНХе, в школах, а, выйдя на пенсию, стал главным научным сотрудником Музея радио имени А.С. Попова.
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