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В Екатеринбурге хотят построить новый жилой квартал в районе Сибирского тракта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за три очереди хотят возвести новый жилой квартал в границах Куйбышева – Комсомольского путепровода – Сибирского тракта – полосы отвода железной дороги к 2033 году.
Соответствующее постановление об утверждении проекта планировки подписал глава города Алексей Орлов, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. Площадь участка, на котором хотят построить квартал, составляет 8,3 гектара. Ожидается, что там смогут поселиться более 4,6 тысячи человек.
По планам, первая очередь должна будет быть завершена до 2027 года, вторая – до 2030, и третья – до 3033.
Соответствующее постановление об утверждении проекта планировки подписал глава города Алексей Орлов, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. Площадь участка, на котором хотят построить квартал, составляет 8,3 гектара. Ожидается, что там смогут поселиться более 4,6 тысячи человек.
«Общая площадь новой застройки составит 139 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрен встроенный детский сад на 100 мест, общественные объекты на первых этажах, паркинги на 731 машиноместо, а также функциональная благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками»,
– рассказали в городской администрации.
По планам, первая очередь должна будет быть завершена до 2027 года, вторая – до 2030, и третья – до 3033.
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