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Екатеринбуржцев с газом в квартирах просят перезаключить договор с газовиками
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Акционерное общество «Екатеринбурггаз» напомнило потребителям газа, что с 1 сентября ушедшего года вступили в действие поправки, внесённые в российское законодательство. Согласно этим поправкам, техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории Екатеринбурга вправе проводить только выше указанная компания.
В связи с новыми правилами, собственникам квартир, в которые проведён газопровод, необходимо перезаключить договора со снабжающей организацией. Это касается и жителей частного сектора, и жильцов многоквартирных домов. Отсутствие договора нового образца может привести к приостановлению подачи газа.
Правки, вынуждающие екатеринбуржцев перезаключать договор, внесены были Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Для заключения нового договора гражданину понадобится паспорт, свидетельство о праве собственности и разрешающий документ на установленное газовое оборудование.
К слову, сегодня АО «Екатеринбурггаз» опубликовал график плановых отключений газа. Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте компании.
В связи с новыми правилами, собственникам квартир, в которые проведён газопровод, необходимо перезаключить договора со снабжающей организацией. Это касается и жителей частного сектора, и жильцов многоквартирных домов. Отсутствие договора нового образца может привести к приостановлению подачи газа.
Правки, вынуждающие екатеринбуржцев перезаключать договор, внесены были Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Для заключения нового договора гражданину понадобится паспорт, свидетельство о праве собственности и разрешающий документ на установленное газовое оборудование.
Как уточняет газета «Вечерний Екатеринбург», заключить новый договор с АО «Екатеринбурггаз» можно в районных управлениях компании. Для Ленинского, Октябрьского и Чкаловского районов это производственное управление №1 (улица Прониной, 50), для Верх-Исетского и Кировского районов — производственное подразделение №2 (улица Гурзуфская, 30), ну а Железнодорожный и Орджоникидзевский районы обслуживает производственное подразделение №3 (улица Машиностроителей, 41 «а»).
К слову, сегодня АО «Екатеринбурггаз» опубликовал график плановых отключений газа. Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте компании.
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