Екатеринбуржцев с газом в квартирах просят перезаключить договор с газовиками

Как уточняет газета «Вечерний Екатеринбург», заключить новый договор с АО «Екатеринбурггаз» можно в районных управлениях компании. Для Ленинского, Октябрьского и Чкаловского районов это производственное управление №1 (улица Прониной, 50), для Верх-Исетского и Кировского районов — производственное подразделение №2 (улица Гурзуфская, 30), ну а Железнодорожный и Орджоникидзевский районы обслуживает производственное подразделение №3 (улица Машиностроителей, 41 «а»).

Антон Каптелов © Вечерние ведомости