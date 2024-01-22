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Екатеринбуржцев с газом в квартирах просят перезаключить договор с газовиками

20.55 Понедельник, 29 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Акционерное общество «Екатеринбурггаз» напомнило потребителям газа, что с 1 сентября ушедшего года вступили в действие поправки, внесённые в российское законодательство. Согласно этим поправкам, техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории Екатеринбурга вправе проводить только выше указанная компания.

В связи с новыми правилами, собственникам квартир, в которые проведён газопровод, необходимо перезаключить договора со снабжающей организацией. Это касается и жителей частного сектора, и жильцов многоквартирных домов. Отсутствие договора нового образца может привести к приостановлению подачи газа.

Правки, вынуждающие екатеринбуржцев перезаключать договор, внесены были Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Для заключения нового договора гражданину понадобится паспорт, свидетельство о праве собственности и разрешающий документ на установленное газовое оборудование.

Как уточняет газета «Вечерний Екатеринбург», заключить новый договор с АО «Екатеринбурггаз» можно в районных управлениях компании. Для Ленинского, Октябрьского и Чкаловского районов это производственное управление №1 (улица Прониной, 50), для Верх-Исетского и Кировского районов — производственное подразделение №2 (улица Гурзуфская, 30), ну а Железнодорожный и Орджоникидзевский районы обслуживает производственное подразделение №3 (улица Машиностроителей, 41 «а»).


К слову, сегодня АО «Екатеринбурггаз» опубликовал график плановых отключений газа. Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте компании.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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