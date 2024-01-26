Работу мечты для любителей животных предлагает Екатеринбургский зоопарк

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургский зоопарк объявил о поиске нового сотрудника. И хоть работа предполагает бессонные ночи, для любителей животных она может оказаться идеальной.Зоопарке Екатеринбурга требуется сотрудник службы ночного контроля. Требования к кандидату самые простые — нужно любить животных, бытьнаблюдательным и ответственным. Всё остальное — пол, возраст, уровень образования — совершенно не важны. График работы очень ненапряжный: две смены и четыре выходных. Вот только сама смена довольно продолжительная: с половины пятого вечера до половины девятого утра.Суть работы вполне описана названием столь манящей должности: сотрудник службы ночного контроля. Заняв этот пост, нужно будет наблюдать за ночной жизнью обитателя зоопарка и делать заметки о поведении того или иного животного. И, надо сказать, это гораздо увлекательнее, чем посещать зоопарк днём. Всякий, кому посчастливилось побывать в зоопарке до наплыва посетителей, поймёт, почему увлекательнее. Многие животные, содержащиеся здесь, ведут ночной образ жизни и, соответственно, активность проявляют с наступлением темноты. Более того, даже «дневные» животные стесняются большого скопления людей, прячась в своих укрытиях или попросту притворяясь скучными, чтобы подолгу возле их клеток и вольеров не задерживались. Зато когда зоопарк закрывается, они начинают в полной мере демонстрировать своё внешнее великолепие или голосовые таланты.Предложить зоопарку себя в качестве нового сотрудника можно по номеру 215-97-06. Это телефон отдела кадров.