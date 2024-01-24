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Пассажирам скоростного поезда «Верх-Нейвинский – Екатеринбург» пришлось ехать стоя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области пассажирам скоростного поезда «Ласточка», следующего из Верх-Нейвинска в Екатеринбург, пришлось ехать стоя из-за того, что им продали билеты в вагоны, которые не приехали.
Как рассказала E1.RU одна из пассажирок, из 11 поездов, на которые были проданы билеты, приехали только 6. Она оплатила сидячее место в 8 вагоне, но его не было. В такой ситуации оказались и другие пассажиры. Объяснять им, с её слов, никто ничего не стал, сославшись на технические причины. В результате люди были вынуждены ехать стоя.
В пресс-службе СвЖД ситуацию официально ещё не комментировали.
Тем временем нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство намерено дать оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей.
Как рассказала E1.RU одна из пассажирок, из 11 поездов, на которые были проданы билеты, приехали только 6. Она оплатила сидячее место в 8 вагоне, но его не было. В такой ситуации оказались и другие пассажиры. Объяснять им, с её слов, никто ничего не стал, сославшись на технические причины. В результате люди были вынуждены ехать стоя.
В пресс-службе СвЖД ситуацию официально ещё не комментировали.
Тем временем нижнетагильская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство намерено дать оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей.
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