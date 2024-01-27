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Том Сойер Фест отправил подписи свердловскому губернатору для сохранения дома Топоркова
Фото: Вечерние ведомости
Том Сойер Фест направили коллективное письмо губернатору для сохранения дома Топоркова. Каждый, кто заинтересован, может контролировать статус обращения по идентификатору письма — 18d4fade67d. Сообщили в тг-канале фестиваля.
В субботу активисты собрали 135 подписей. Также подписи оставили депутаты Екатеринбургской городской думы Киселев Константин Викторович и Сомиков Виктор Александрович.
В субботу активисты собрали 135 подписей. Также подписи оставили депутаты Екатеринбургской городской думы Киселев Константин Викторович и Сомиков Виктор Александрович.
«Очень важно, чтобы виновных в нарушении закона привлекли к ответственности, а также чтобы Губернатор высказался о ситуации и принял меры по сохранению дома Топоркова»,
— написали в тг-канале «Том Сойер Фест — Екатеринбург»
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