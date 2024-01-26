ФАС оштрафовала «Мотив» за «назойливую рекламу» на 100 тысяч рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

ФАС оштрафовала оператора связи «Мотив» на 100 000 рублей за нарушение Закона о рекламе (ч.1 ст. 14.3). Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.Жительница Екатеринбурга обратилась в Свердловское ФАС с жалобой на рекламу от оператора связи «Мотив». Она сообщила, что получила нежелательное рекламное сообщение о скидках на смартфоны в салонах связи «Мотив», не давая на это согласия.В результате рассмотрения дела было установлено, что рекламное сообщение было направлено без согласия заявителя. При заключение договора с оператором связи женщина действительно дала согласие на получение рекламы, но потом она написала письменный отказ.