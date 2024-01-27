Умер депутат и бывший глава Туринского городского округа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

27 января, на 53-м году жизни умер Андрей Белоусов, депутат и бывший глава Туринского городского округа. Об этом сообщила администрация округа.Андрей Белоусов в 1994 году начал свою трудовую деятельность на Туринском целлюлозно-бумажном заводе. Позднее стал начальником объединенного транспортного цеха, а затем начальником производства по лесозаготовкам и транспорту.В 2004 году Белоусов стал депутатом Туринской районной думы. В марте 2011 года его избрали главой Туринского ГО. В 2015 году был переизбран на второй срок