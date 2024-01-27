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Умер депутат и бывший глава Туринского городского округа
Фото: Вечерние ведомости
27 января, на 53-м году жизни умер Андрей Белоусов, депутат и бывший глава Туринского городского округа. Об этом сообщила администрация округа.
Андрей Белоусов в 1994 году начал свою трудовую деятельность на Туринском целлюлозно-бумажном заводе. Позднее стал начальником объединенного транспортного цеха, а затем начальником производства по лесозаготовкам и транспорту.
В 2004 году Белоусов стал депутатом Туринской районной думы. В марте 2011 года его избрали главой Туринского ГО. В 2015 году был переизбран на второй срок
Андрей Белоусов в 1994 году начал свою трудовую деятельность на Туринском целлюлозно-бумажном заводе. Позднее стал начальником объединенного транспортного цеха, а затем начальником производства по лесозаготовкам и транспорту.
В 2004 году Белоусов стал депутатом Туринской районной думы. В марте 2011 года его избрали главой Туринского ГО. В 2015 году был переизбран на второй срок
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