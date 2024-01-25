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Екатеринбуржцы временно останутся без света в Чкаловском районе
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
28 января в период с 0:00 до 4:00 будет частично ограничена подача электроэнергии жителям Чкаловского района. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урала».
Специалисты будут ремонтировать высоковольтную линию электропередачи «Сибирская-Чкаловская». На время работ дома на улицах Патриса Лумумбы, Умельцев, Селькоровской, Окраинной, Дорожной, Палисадной, Окружной, 2-й Новосибирской будут без электричества.
«Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и обращаются к жителям и руководителям организаций и учреждений с просьбой принять все необходимые меры для исключения материального ущерба личного имущества и собственного здоровья, отключить из сети электроприборы», — пишут в пресс-службе «Россети Урал».
Специалисты будут ремонтировать высоковольтную линию электропередачи «Сибирская-Чкаловская». На время работ дома на улицах Патриса Лумумбы, Умельцев, Селькоровской, Окраинной, Дорожной, Палисадной, Окружной, 2-й Новосибирской будут без электричества.
«Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и обращаются к жителям и руководителям организаций и учреждений с просьбой принять все необходимые меры для исключения материального ущерба личного имущества и собственного здоровья, отключить из сети электроприборы», — пишут в пресс-службе «Россети Урал».
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