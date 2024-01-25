Екатеринбуржцы временно останутся без света в Чкаловском районе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

28 января в период с 0:00 до 4:00 будет частично ограничена подача электроэнергии жителям Чкаловского района. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урала».Специалисты будут ремонтировать высоковольтную линию электропередачи «Сибирская-Чкаловская». На время работ дома на улицах Патриса Лумумбы, Умельцев, Селькоровской, Окраинной, Дорожной, Палисадной, Окружной, 2-й Новосибирской будут без электричества.«Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и обращаются к жителям и руководителям организаций и учреждений с просьбой принять все необходимые меры для исключения материального ущерба личного имущества и собственного здоровья, отключить из сети электроприборы», — пишут в пресс-службе «Россети Урал».