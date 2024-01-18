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В Екатеринбурге движение по улице 2-ой Новосибирской будет ограничено
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге движение по улице 2-ой Новосибирской будет ограничено с 27 января по 6 февраля.
Специалисты компании, занимающейся электрическими сетями, проведут работы, в связи с чем будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне улицы 2-ая Новосибирская, от улицы Чемпионов до улицы Окружная.
«Движение от улицы Чемпионов до улицы Окружная будет организовано по проезжей части встречного направления (по четной стороне улицы 2-ая Новосибирская)», — сообщает Администрация Екатеринбурга.
Специалисты компании, занимающейся электрическими сетями, проведут работы, в связи с чем будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне улицы 2-ая Новосибирская, от улицы Чемпионов до улицы Окружная.
«Движение от улицы Чемпионов до улицы Окружная будет организовано по проезжей части встречного направления (по четной стороне улицы 2-ая Новосибирская)», — сообщает Администрация Екатеринбурга.
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