Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге движение по улице 2-ой Новосибирской будет ограничено с 27 января по 6 февраля.Специалисты компании, занимающейся электрическими сетями, проведут работы, в связи с чем будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне улицы 2-ая Новосибирская, от улицы Чемпионов до улицы Окружная.«Движение от улицы Чемпионов до улицы Окружная будет организовано по проезжей части встречного направления (по четной стороне улицы 2-ая Новосибирская)», — сообщает Администрация Екатеринбурга.