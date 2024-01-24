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В Свердловской области у девяти пригородных поездов изменится расписание
Фото: Вечерние ведомости
С 29 января до введения нового расписания движения пригородных поездов в Свердловской области будет изменено. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.
Изменения коснутся следующих поездов:
- № 6305 Богданович – Шаля. Поезд будет отправляться в 12:15 (по графику). От станции Тыгиш до станции Гагарский отправление на 1 минуту раньше, на участке от станции Брусяны до станции Большая Поляна — на 1 минуту позже;
- № 6507 Баженово – Дружинино. Поезд будет отправляться в 16:11 (раньше на 3 мин.), Мезенский 16:19-16:20 (раньше на 3 мин.), Гагарский 16:28-16:29 (раньше на 4 мин.), Брусяны 16:33-16:34 (раньше на 4 мин.), от Верхнее Дуброво до Глубокое – раньше на 3 мин., от Большая Поляна до Парк Путевка – раньше на 1 мин;
- № 6703 Ощепково – Екатеринбург. Поезд будет отправляться в 16:56 (по графику). От Тыгиш до Грязновкая отправление раньше на 1 мин., с Измоденово и и Шипелово – по графику, от Баженово до Большая Поляна – раньше на 1 мин;
- № 6709 Каменск-Уральский – Екатеринбург. Поезд будет отправляться в 06:05 (по графику). От Тыгиш до Чапаевская отправление раньше на 1 мин;
- № 6760/6759 Асбест – Екатеринбург. Поезд будет отправляться в 05:08 (по графику). На участке от Мезенский до Глубокое отправление раньше на 1 мин. (кроме о.п. Курманка), от Хуторята до Парк Путевка – позже на 1 мин;
- № 7255 Богданович – Екатеринбург. Поезд будет отправляться в 17:26 (по графику). На участке от Курманка до Глубокое отправление раньше на 1 мин., от Хуторята до Большая Поляна – позже на 1 мин;
- № 6960 Невьянск – Камышлов. Поезд будет отправляться в 04:03 (по графику). На участке от Дубровный до Еланский отправление ранее на 1 мин., Кокшаровский 09:37-09:38 (раньше на 2 мин.), прибытием в Камышлов в 09:46 (раньше на 3 мин.).
Незначительно изменится расписание на промежуточных станциях у поездов № 6323 Камышлов – Кузино (отправление в 10:07) и № 6708/6707 Кунара – Екатеринбург (отправление в 04:37).
Изменения коснутся следующих поездов:
- № 6305 Богданович – Шаля. Поезд будет отправляться в 12:15 (по графику). От станции Тыгиш до станции Гагарский отправление на 1 минуту раньше, на участке от станции Брусяны до станции Большая Поляна — на 1 минуту позже;
- № 6507 Баженово – Дружинино. Поезд будет отправляться в 16:11 (раньше на 3 мин.), Мезенский 16:19-16:20 (раньше на 3 мин.), Гагарский 16:28-16:29 (раньше на 4 мин.), Брусяны 16:33-16:34 (раньше на 4 мин.), от Верхнее Дуброво до Глубокое – раньше на 3 мин., от Большая Поляна до Парк Путевка – раньше на 1 мин;
- № 6703 Ощепково – Екатеринбург. Поезд будет отправляться в 16:56 (по графику). От Тыгиш до Грязновкая отправление раньше на 1 мин., с Измоденово и и Шипелово – по графику, от Баженово до Большая Поляна – раньше на 1 мин;
- № 6709 Каменск-Уральский – Екатеринбург. Поезд будет отправляться в 06:05 (по графику). От Тыгиш до Чапаевская отправление раньше на 1 мин;
- № 6760/6759 Асбест – Екатеринбург. Поезд будет отправляться в 05:08 (по графику). На участке от Мезенский до Глубокое отправление раньше на 1 мин. (кроме о.п. Курманка), от Хуторята до Парк Путевка – позже на 1 мин;
- № 7255 Богданович – Екатеринбург. Поезд будет отправляться в 17:26 (по графику). На участке от Курманка до Глубокое отправление раньше на 1 мин., от Хуторята до Большая Поляна – позже на 1 мин;
- № 6960 Невьянск – Камышлов. Поезд будет отправляться в 04:03 (по графику). На участке от Дубровный до Еланский отправление ранее на 1 мин., Кокшаровский 09:37-09:38 (раньше на 2 мин.), прибытием в Камышлов в 09:46 (раньше на 3 мин.).
Незначительно изменится расписание на промежуточных станциях у поездов № 6323 Камышлов – Кузино (отправление в 10:07) и № 6708/6707 Кунара – Екатеринбург (отправление в 04:37).
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