В Свердловской области у девяти пригородных поездов изменится расписание

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С 29 января до введения нового расписания движения пригородных поездов в Свердловской области будет изменено. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.Изменения коснутся следующих поездов:Поезд будет отправляться в 12:15 (по графику). От станции Тыгиш до станции Гагарский отправление на 1 минуту раньше, на участке от станции Брусяны до станции Большая Поляна — на 1 минуту позже;Поезд будет отправляться в 16:11 (раньше на 3 мин.), Мезенский 16:19-16:20 (раньше на 3 мин.), Гагарский 16:28-16:29 (раньше на 4 мин.), Брусяны 16:33-16:34 (раньше на 4 мин.), от Верхнее Дуброво до Глубокое – раньше на 3 мин., от Большая Поляна до Парк Путевка – раньше на 1 мин;Поезд будет отправляться в 16:56 (по графику). От Тыгиш до Грязновкая отправление раньше на 1 мин., с Измоденово и и Шипелово – по графику, от Баженово до Большая Поляна – раньше на 1 мин;Поезд будет отправляться в 06:05 (по графику). От Тыгиш до Чапаевская отправление раньше на 1 мин;Поезд будет отправляться в 05:08 (по графику). На участке от Мезенский до Глубокое отправление раньше на 1 мин. (кроме о.п. Курманка), от Хуторята до Парк Путевка – позже на 1 мин;Поезд будет отправляться в 17:26 (по графику). На участке от Курманка до Глубокое отправление раньше на 1 мин., от Хуторята до Большая Поляна – позже на 1 мин;Поезд будет отправляться в 04:03 (по графику). На участке от Дубровный до Еланский отправление ранее на 1 мин., Кокшаровский 09:37-09:38 (раньше на 2 мин.), прибытием в Камышлов в 09:46 (раньше на 3 мин.).Незначительно изменится расписание на промежуточных станциях у поездов(отправление в 10:07) и(отправление в 04:37).