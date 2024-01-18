На 58% вырос спрос на услуги красоты и здоровья в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В январе 2024 года интерес к услугам в сфере красоты и здоровья вырос на 58% по сравнению с январем прошлого года. Наибольший рост спроса наблюдается на услуги психологов (+29%) и мастеров по ламинированию, окрашиванию ресниц и бровей (+365%). Также спрос на диетологов вырос почти в десять раз. Такими данными поделились аналитики Авито Услуг.Спрос на косметологические услуги в Екатеринбурге вырос более чем в два раза (+123%), что является самым высоким показателем по всей стране. Особенно большой интерес екатеринбуржцев вызывают услуги по уходу за лицом, такие как различные виды массажа, RF-лифтинг, чистка лица, а также аппаратные и лазерные процедуры. Также отмечается увеличенный спрос на лечение сосудистых патологий и другие подобные услуги.В январе спрос на спортивные направления (фитнес, йога, кардио, танцевальные стили) вырос на 88% по сравнению с январем 2023 года. Предложения от мастеров в этой категории также возросло (+82%).На услуги парикмахеров спрос вырос на 41%. Особый интерес проявляют женщины (спрос на стрижку, окрашивание и укладку вырос на 31%). Наращивание волос также пользуется большим спросом, увеличившимся на 146%.